Joia do Fluminense, Wallace treina na Seleção Brasileira e fará parte de preparação para a Olimpíada

Crédito: Marco Galvão/CBF

A Seleção Brasileira olímpica iniciou, na última quinta-feira, a preparação para os Jogos de Tóquio, no Japão, no final do mês. Ainda sem Nino, que só se apresenta no próximo dia 8, a equipe do técnico André Jardine tem outro representante do Fluminense para fazer parte dos treinamentos: o meia Wallace.

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Uma das joias de Xerém, o jogador de 20 anos foi chamado por Jardine, com quem já trabalhou nas seleções de base, para participar dos treinamentos preparatórios. Wallace, assim como outros garotos escolhidos pela comissão técnica, vão integrar a delegação nas atividades no Brasil e em Doha, no Catar, nas próximas semanas.

Titular do Sub-23 e camisa 10 no Sub-20, Wallace fez o primeiro jogo pelo time profissional nesta temporada, quando entrou por 10 minutos na derrota para o Resende, no Carioca. Ele faz parte da mesma geração que revelou João Pedro, Marcos Paulo e Luiz Henrique.

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Com contrato até o fim de 2023 e multa rescisória no valor de 40 milhões de euros (cerca de R$ 237 milhões na cotação atual), o jogador teve a preferência de compra negociada com o São Paulo no empréstimo de Hudson ao Flu no ano passado. Ou seja, caso o clube receba ma proposta que agrade, precisará consultar os paulistas para o caso de terem interesse em igualar a oferta. A Seleção fez o primeiro treino no CT do Palmeiras, na Barra Funda, na última quinta-feira. Os convocados para a Olimpíada que atuam em clubes brasileiros se juntam à delegação no dia 8, após a décima rodada do Brasileirão. No dia 9 de julho está marcado o embarque da delegação para Doha. A delegação brasileira chega ao Japão no dia 15 de julho. A estreia da equipe acontecerá no dia 22, diante da Alemanha, às 8h30 (de Brasília).