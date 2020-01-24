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Joia do Flu: aos 16 anos o capixaba Miguel brilha e vence no Maracanã

Jogador mais novo da história a vestir a camisa do tricolor carioca, Miguel Silveira dos Santos foi determinante na vitória sobre a Portuguesa-RJ na noite desta quinta-feira (23), no Maracanã

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 17:52
Miguel entrou no segundo tempo contra a Portuguesa-RJ e pôs fogo no jogo Crédito: Lucas Mercon/Fluminense
Aos 16 anos, muitos adolescentes estão na fase decisiva da vida que é escolher um curso superior para tentar aprovação em um vestibular e encaminhar o futuro profissional. O capixaba Miguel Silveira dos Santos, optou por não seguir esse roteiro, pois já sabe bem o que quer.
Com apenas 16 anos, o jovem revelado pela Desportiva e nascido em Vila Velha é o grande nome do Fluminense para um futuro próximo e já começa a mostrar porque o Tricolor das Laranjeiras deposita tanta confiança nele. O Flu empatava em 0 a 0 com a Portuguesa-RJ pela segunda rodada da Taça Guanabara do Carioca, na noite desta quinta-feira (23), quando o técnico Odair Hellman lançou mão do garoto e...
Com poucos minutos em campo, a cria de Jardim América pôs fogo no jogo e armou um salseiro para cima da Lusa: de cara um chapéu, fez uma assistência para o gol de Gilberto e por pouco não marcou um belo gol. No fim da partida foi "o cara" da vitória por 2 a 0 - Nenê fez o segundo tento tricolor.
A precocidade marca a carreira do meia-atacante no Time das Laranjeiras. No dia 5 de junho de 2019, o capixaba estreou no time profissional, pouco meses depois de completar 16 anos. O Tricolor acabou eliminado pelo Cruzeiro nos pênaltis da Copa do Brasil, no Mineirão, mas o jovem tornava-se ali o mais novo jogador a vestir a camisa do Fluminense.
Após a bela exibição em apenas 45 minutos, o próprio Miguel reconheceu ter sido a melhor dele. "Profissionalmente, é a melhor noite da minha vida. Vai demorar um pouquinho para assimilar tudo isso. Sei que com o tempo posso fazer mais... Poder entrar, ajudar a equipe, ir bem. Sem dúvidas, vai ser uma noite para ficar guardada", disse ainda no gramado do Maracanã.

"NÃO" AO PSG E ALEGRIA DA FAMÍLIA 

A expectativa em cima de Miguel também se dá pelo valor da multa. Ao assinar o primeiro vínculo profissional com o Fluminense, o capixaba viu seu passe ser fixado em R$ 160 milhões de reais. O PSG, time onde Neymar brilha, já demonstrou interesse na joia, porém o foco no momento está apenas no Tricolor. É o que garante o pai do menino, que como não poderia deixar de ser, está feliz da vida com a atuação primorosa do filho.
Miguel recebeu o carinho de Nenê após brilhar pelo Fluminense Crédito: Lucas Mercon/Fluminense
"O Miguel está muito satisfeito com o futebol que apresentou, mas não me surpreende. Desde de muito novo ele vem sendo preparado para fazer o que ele fez ontem, então ele só reproduziu o que faz nos treinos. Mesmo sendo mais novo, o Miguel já treina com o time profissional desde quando ainda tinha 15 anos. É um menino muito determinado e dedicado", contou José Roberto dos Santos, que é advogado.
Após a vitória, Miguel e o pai saíram para jantar e comemorar a bela atuação. Com Miguel assumindo o papel de protagonista, o Fluminense se prepara para encarar o Bangu no próximo domingo (26), às 16 horas, em Moça Bonita. O jogo é válido pela terceira rodada da Taça Guanabara.

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