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Joia do Botafogo, Matheus Nascimento agradece oportunidade e fala em 'focar' na próxima temporada

O Botafogo foi derrota pelo Ceará por 2 a 1, no Castelão, em partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

25 fev 2021 às 23:40

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 23:40

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Fim de Brasileirão para Ceará e Botafogo. Na noite desta quinta-feira, o Vozão derrotou o Glorioso por 2 a 1, no Castelão. Pedro Naressi e Saulo Mineiro fizeram os gols do alvinegro cearesene, e Matheus Babi diminuiu para o clube de General Severiano. Ao fim da partida, a joia do Glorioso Matheus Nascimento, de apenas 16 anos, comemorou a oportunidade de jogar nos profissionais e pediu foco na próxima temporada.+ Nova postura! Diretoria do Botafogo e faz 'jogo duro' por vendas- Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Botafogo está me dando, como jogo com 16 anos e no profissional. Agora é focar na temporada de 2021, na nova temporada, para dar o nosso melhor.O Botafogo terminou o Brasileirão de 2020 como o último colocado. Em 38 jogos foram apenas cinco vitórias, 12 empates e 21 derrotas. Este é o terceiro rebaixamento do Glorioso na história do clube.

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