Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Joia do Botafogo elogia Matheus Babi: 'Nem sei se é destro ou canhoto'

Reforço do Alvinegro para o Campeonato Brasileiro é alvo de elogios de Matheus Nascimento, promessa do clube, no Twitter...
LanceNet

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 20:24

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Matheus Babi vem sendo alvo de elogios internos no Botafogo. O atacante, que chegou ao clube de General Severiano durante a quarentena, vai conhecendo as filosofias de Paulo Autuori e se entrosando com o elenco aos poucos. O jogador de 23 anos foi alvo de elogios de uma das principais promessas do Alvinegro.
O Glorioso publicou um vídeo de Matheus Babi em um treinamento de finalizações. Com gols de perna direita e esquerda, o atacante foi enaltecido por Matheus Nascimento, atacante que vive os primeiros meses de treinos na categoria profissional.
- Ainda nem sei se ele é destro ou canhoto - escreveu Nascimento, via Twitter.
O Botafogo continua treinando visando o começo do Campeonato Brasileiro - o Alvinegro estreia no dia 9 de agosto, contra o Bahia. Nesta quinta-feira, a equipe comandada por Paulo Autuori, mais uma vez, realizou atividades no campo anexo do Estádio Nilton Santos.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados