Joia do Botafogo elogia Matheus Babi: 'Nem sei se é destro ou canhoto'

Matheus Babi vem sendo alvo de elogios internos no Botafogo. O atacante, que chegou ao clube de General Severiano durante a quarentena, vai conhecendo as filosofias de Paulo Autuori e se entrosando com o elenco aos poucos. O jogador de 23 anos foi alvo de elogios de uma das principais promessas do Alvinegro.
O Glorioso publicou um vídeo de Matheus Babi em um treinamento de finalizações. Com gols de perna direita e esquerda, o atacante foi enaltecido por Matheus Nascimento, atacante que vive os primeiros meses de treinos na categoria profissional.
- Ainda nem sei se ele é destro ou canhoto - escreveu Nascimento, via Twitter.
O Botafogo continua treinando visando o começo do Campeonato Brasileiro - o Alvinegro estreia no dia 9 de agosto, contra o Bahia. Nesta quinta-feira, a equipe comandada por Paulo Autuori, mais uma vez, realizou atividades no campo anexo do Estádio Nilton Santos.