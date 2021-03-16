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futebol

Joia de 15 anos assina contrato de formação com o Flamengo até 2024

Zagueiro e capitão da categoria sub-15, Rafael Oliveira celebrou o acerto na redes sociais...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 14:11
Crédito: Reprodução/Instagram
Tido como um dos maiores talentos e promessas da sua geração, Rafael Oliveira assinou contrato de formação com o Flamengo até 2024. Capitão da equipe sub-15 do Rubro-Negro, o zagueiro de 15 anos celebrou o acerto nas redes sociais.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no Flamengo- Somente agradecer a Deus por tudo! Até 2024, vamos juntos, Flamengo - postou o jovem.
+ Monte sua barca: escolha quem você quer fora do Flamengo em 2021
De acordo com o portal Flazoeiro, o zagueiro havia despertado interesse de seis clubes brasileiros antes de renovar com o Flamengo. Natural de Tupã (SP), Rafael chegou ao Rubro-Negro em 2018 após uma parceria do clube com o Trieste, de Curitiba, e poderá assinar contrato profissional quando completar 16 anos.

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