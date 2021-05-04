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futebol

Joia da base do Santos, Felipe Laurindo sofre lesão grave no joelho

Atacante acabou de assinar o primeiro contrato de profissional com o Peixe, mas terá de passar por uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 15:39

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 15:39
Crédito: Felipe Laurindo passará por uma cirurgia no joelho na próxima semana (Crédito: Reprodução
Joia da base do Santos, o atacante Felipe Laurindo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo e deve operar na próxima semana. O atacante é desfalque para a temporada do Santos Sub-17. Com apenas 16 anos, o jogador havia assinado seu primeiro contrato profissional com o clube no último mês e era expectativa no Brasileirão Sub-17.É a sexta lesão no joelho de LCA entre atletas do Santos, pelo profissional os volantes Jobson e Sandry seguem em recuperação; o meia Sánchez e o lateral-direito Cadu buscam recondicionamento físico já em campo. A zagueira Tayla das Sereias da Vila também trabalha para recuperação e agora o atacante Felipe da base.
O atacante era uma das grandes apostas do Santos para o Campeonato Brasileiro Sub-17 e chegou a marcar um gol na goleada do Santos sobre o América-SP em amistoso preparatório para a competição no CT Rei Pelé. A estreia do Peixe está marcada para o próximo sábado, dia 8, diante o Athletico-PR.Felipe Laurindo defende o clube desde o Sub-11 e foi um dos destaques do time no Campeonato Paulista Sub-15 em 2019. Foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 em abril de 2020. O vínculo do jogador é de três anos, com opção para mais dois, e tem multa rescisória de 100 milhões de Euros (R$ 673 milhões).

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