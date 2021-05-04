Joia da base do Santos, Felipe Laurindo sofre lesão grave no joelho

Joia da base do Santos, o atacante Felipe Laurindo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo e deve operar na próxima semana. O atacante é desfalque para a temporada do Santos Sub-17. Com apenas 16 anos, o jogador havia assinado seu primeiro contrato profissional com o clube no último mês e era expectativa no Brasileirão Sub-17.É a sexta lesão no joelho de LCA entre atletas do Santos, pelo profissional os volantes Jobson e Sandry seguem em recuperação; o meia Sánchez e o lateral-direito Cadu buscam recondicionamento físico já em campo. A zagueira Tayla das Sereias da Vila também trabalha para recuperação e agora o atacante Felipe da base.

O atacante era uma das grandes apostas do Santos para o Campeonato Brasileiro Sub-17 e chegou a marcar um gol na goleada do Santos sobre o América-SP em amistoso preparatório para a competição no CT Rei Pelé. A estreia do Peixe está marcada para o próximo sábado, dia 8, diante o Athletico-PR.Felipe Laurindo defende o clube desde o Sub-11 e foi um dos destaques do time no Campeonato Paulista Sub-15 em 2019. Foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 em abril de 2020. O vínculo do jogador é de três anos, com opção para mais dois, e tem multa rescisória de 100 milhões de Euros (R$ 673 milhões).