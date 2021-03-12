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futebol

Joia da base do Botafogo, Jhonnatha marca pela primeira vez no sub-20: 'É muito gratificante'

Atacante soma passagens pelas categorias de base da seleção brasileira junto com Matheus Nascimento e Kauê, ambos do Botafogo...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 17:07
Crédito: Reprodução/BotafogoTV
Na última quarta-feira, o Botafogo goleou o Castelo-TO por 10 a 0, na estreia na Copa do Brasil sub-20, no estádio Nilton Santos. Autor do gol que fechou a goleada, Jhonnatha, que é uma das promessas da base Alvinegra, marcou pela primeira vez no sub-20. De contrato renovado, o atacante comemorou a boa fase que vive com a camisa do clube.Bastidores: Botafogo mantém 40% dos direitos econômicos de Caio Alexandre- É uma sensação boa demais. Já tinha subido ano passado e feito alguns jogos, mas renovar agora no fim de janeiro e já na primeira partida poder marcar é muito gratificante.O Botafogo agora enfrenta o vencedor de Nacional-AM e São José-RS, partida ainda sem data definida. Jhonnatha mostrou altas expectativas tanto pela conquista do título, quanto por uma possível subida ao time profissional.
- É um sonho possível. Queremos ser campeões, ganhamos a Taça Rio ano passado, mas estamos na busca de mais. Sobre o profissional, estamos vendo vários amigos subindo e sabemos que nossa hora também pode estar chegando, nos preparamos sempre pra isso. É trabalhar firme e estar pronto, independente de quando for acontecer.

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