Joia boliviana brilha e Santos goleia o Palmeiras na Paulista Cup Sub-16

Com um show do meia boliviano Miguel, autor de um gol e três assistências, o Santos goleou o Palmeiras por 6 a 3 nesta terça-feira (7), em partida válida pela terceira rodada da primeira fase da Paulista Cup SDub-16, competição estadual voltada para as categorias de base.Além de Miguel, Deivid (duas vezes), Gabriel Bontempo, Bernardo e Vitor Mota marcaram para o Peixe. Garantido nas semifinais, o Alvinegro Praiano aguarda adversário e data do confronto eliminatório que será disputado no CT Rei Pelé, em Santos (SP).

Sob comando do treinador Gabriel Bussinger, os Meninos da Vila foram a campo com Rodrigo Falcão; Netinho (João Chermont), Kauã Rocha (Matheus Ramos), Vitor Mota e João Victor Souza (Marcelo Gonçalves); Gustavo Henrique, Hyan (Lenin) e Miguel (Pedro Amarante); Gabriel Bontempo (Gustavo Santana), Bernardo (Matheus Lima) e Deivid.A Paulista Cup permite a utilização de dois jogadores nascidos em 2004 por clube. Além de Miguel, o Santos contou com Hyan na partida desta terça.

Miguel completa 18 anos em abril de 2022. Só então ele poderá assinar um contrato profissional com o Santos e participar de competições oficiais (A Fifa proíbe transferências internacionais de menores de 18 anos). O garoto já foi convocado para a Seleção da Bolívia para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo.