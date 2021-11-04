John volta a trabalhar no campo, mas ainda sem previsão de retorno aos jogos do Santos

O goleiro John passou por uma lesão meniscal no joelho e, em seguida, foi submetido a uma artroscopia no dia 4 de agosto. Fora dos gramados desde então, o jogador voltou a fazer alguns trabalhos no campo nesta semana, mas ainda não tem previsão de retorno.Pela gravidade da lesão, o Departamento Médico do Santos prega cautela na volta. Após a liberação clínica, John ainda precisa recuperar a parte técnica e, principalmente, a parte física, que é a mais complicada nesses tipos de lesões.Com João Paulo titular e Jandrei no banco de reservas, o Peixe ainda conta com os goleiros da base Diógenes e Paulo Mazoti como alternativa. Vale destacar que Jandrei tem contrato no clube apenas até o final do próximo Campeonato Paulista.