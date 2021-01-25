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John viaja para o Mineirão. Cuca divide o elenco e poupa os titulares

Grupo só volta a ficar unido na quarta-feira, no Rio de Janeiro. Jhon deve jogar contra o Atlético-MG nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 19:21

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 19:21
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos teve apenas a manhã dessa segunda-feira para se preparar para o jogo diante do Atlético-MG, partida que será disputada nesta terça-feira, na cidade de Belo Horizonte. No CT Rei Pelé, O técnico Cuca deu uma atividade leve para os titulares, com o reservas trabalhando mais forte.John deve ser o único atleta considerado titular a jogar no Mineirão. Todos os outros sequer viajaram para Minas Gerais e seguirão trabalhando em Santos, visando a grande final da Copa Libertadores da América, jogo que será realizado no próximo sábado, contra o Palmeiras, no Maracanã.Os dois grupos de jogadores voltam a se reunir somente na manhã de quarta-feira, já na chegada ao Rio de Janeiro. Quem estiver na partida contra o Atlético-MG viaja direto de Belo Horizonte. Os dois voos chegam à capital carioca em horários parecidos.Para a formação do time que jogará nesta terça-feira, Cuca tem duas grandes dúvidas. Laércio, Luiz Felipe e Alex brigam por duas vagas na zaga. Bruno Marques e Marcos Leonardo por uma no ataque. Uma formação alternativa também não está descartada. O treinador planejou um time com três zagueiros na última vez que poupou os titulares, no jogo da semana passada contra o Fortaleza - fato que só não ocorreu devido Alex ter sentido dores no joelho e ser cortado no aquecimento.Um possível Santos para enfrentar o Atlético-MG deve ter a seguinte escalação: John; Madson, Laércio (Luiz Felipe), Alex e Wagner Leonardo; Vinicius Balieiro, Guilherme Nunes e Jean Mota; Tailson, Bruno Marques (Marcos Leonardo) e Arthur Gomes.
Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira, às 20h, no Mineirão, em Belo Horizonte, jogo atrasado da 28º rodada do Brasileirão. O Peixe está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos. Já os mineiros, com 54 pontos, brigam pelo G4 e ainda sonham com o título da competição.

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