John viaja para o Mineirão. Cuca divide o elenco e poupa os titulares

O Santos teve apenas a manhã dessa segunda-feira para se preparar para o jogo diante do Atlético-MG, partida que será disputada nesta terça-feira, na cidade de Belo Horizonte. No CT Rei Pelé, O técnico Cuca deu uma atividade leve para os titulares, com o reservas trabalhando mais forte.John deve ser o único atleta considerado titular a jogar no Mineirão. Todos os outros sequer viajaram para Minas Gerais e seguirão trabalhando em Santos, visando a grande final da Copa Libertadores da América, jogo que será realizado no próximo sábado, contra o Palmeiras, no Maracanã.Os dois grupos de jogadores voltam a se reunir somente na manhã de quarta-feira, já na chegada ao Rio de Janeiro. Quem estiver na partida contra o Atlético-MG viaja direto de Belo Horizonte. Os dois voos chegam à capital carioca em horários parecidos.Para a formação do time que jogará nesta terça-feira, Cuca tem duas grandes dúvidas. Laércio, Luiz Felipe e Alex brigam por duas vagas na zaga. Bruno Marques e Marcos Leonardo por uma no ataque. Uma formação alternativa também não está descartada. O treinador planejou um time com três zagueiros na última vez que poupou os titulares, no jogo da semana passada contra o Fortaleza - fato que só não ocorreu devido Alex ter sentido dores no joelho e ser cortado no aquecimento.Um possível Santos para enfrentar o Atlético-MG deve ter a seguinte escalação: John; Madson, Laércio (Luiz Felipe), Alex e Wagner Leonardo; Vinicius Balieiro, Guilherme Nunes e Jean Mota; Tailson, Bruno Marques (Marcos Leonardo) e Arthur Gomes.