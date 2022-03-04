John vai passar por procedimento no joelho e desfalcará o Santos

O goleiro John vai realizar um procedimento no joelho direito na manhã deste sábado. Ele sentiu dores no local durante treinamento no CT Rei Pelé na última quarta-feira e o Departamento Médico do Santos encontrou uma reação inflamatória na cicatriz da cirurgia realizada no fim da última temporada.John passou por uma cirurgia de lesão meniscal no joelho e, em seguida, foi submetido a uma artroscopia no dia 4 de agosto do ano passado. Pelo novo procedimento ser algo superficial, o arqueiro deve retornar aos trabalhos em poucas semanas.
Aos 25 anos, John foi titular no gol do Santos na final da Copa Libertadores de 2020. O Sevilla, da Espanha, chegou a fazer uma consulta pela situação contratual do jogador. O Peixe renovou com o arqueiro em 2019, levando seu contrato até 2023 e com multa de 70 milhões de euros.João Paulo é o titular da posição e atuou em todas as partidas deste ano. O técnico Fabián Bustos também tem Diógenes e Paulo Mazotti como opções no banco de reservas.