Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

John vai passar por procedimento no joelho e desfalcará o Santos

Goleiro vai para terceiro procedimento no local e ficará fora dos gramados por semanas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2022 às 15:32

Publicado em 04 de Março de 2022 às 15:32

O goleiro John vai realizar um procedimento no joelho direito na manhã deste sábado. Ele sentiu dores no local durante treinamento no CT Rei Pelé na última quarta-feira e o Departamento Médico do Santos encontrou uma reação inflamatória na cicatriz da cirurgia realizada no fim da última temporada.John passou por uma cirurgia de lesão meniscal no joelho e, em seguida, foi submetido a uma artroscopia no dia 4 de agosto do ano passado. Pelo novo procedimento ser algo superficial, o arqueiro deve retornar aos trabalhos em poucas semanas.
Aos 25 anos, John foi titular no gol do Santos na final da Copa Libertadores de 2020. O Sevilla, da Espanha, chegou a fazer uma consulta pela situação contratual do jogador. O Peixe renovou com o arqueiro em 2019, levando seu contrato até 2023 e com multa de 70 milhões de euros.João Paulo é o titular da posição e atuou em todas as partidas deste ano. O técnico Fabián Bustos também tem Diógenes e Paulo Mazotti como opções no banco de reservas.
Crédito: GoleiroJohnpassaráporprocedimentonojoelhonestesábado(Foto:IvanStorti/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados