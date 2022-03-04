John vai passar por procedimento no joelho e desfalcará o Santos

O goleiro John vai realizar um procedimento no joelho direito na manhã deste sábado. Ele sentiu dores no local durante treinamento no CT Rei Pelé na última quarta-feira e o Departamento Médico do Santos encontrou uma reação inflamatória na cicatriz da cirurgia realizada no fim da última temporada.John passou por uma cirurgia de lesão meniscal no joelho e, em seguida, foi submetido a uma artroscopia no dia 4 de agosto do ano passado. Pelo novo procedimento ser algo superficial, o arqueiro deve retornar aos trabalhos em poucas semanas.