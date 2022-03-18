John Textor parabeniza Luís Castro por título antes de assumir o Botafogo: 'Ele já parece glorioso'

O título da Copa do Emir conquistado por Luís Castro nesta sexta-feira não passou batido por John Textor. O executivo, que comprou 90% da SAF do Botafogo, elogiou o título e o treinador em uma rede social durante a noite.+ Patrick de Paula foi 'dispensado' na base do Botafogo; anos depois, será a contratação mais cara do clube

– Ele (Luís Castro) já parece glorioso, não parece? Parabéns treinador! - escreveu Textor no Twitter.

A vontade de John Textor, vale ressaltar, foi primordial para a chegada de Luís Castro ao Botafogo. O norte-americano colocou o português como prioridade desde a saída de Enderson Moreira e não perdeu a confiança mesmo quando o Corinthians acenou com uma proposta.

Luís Castro e a comissão técnica são esperados no Rio de Janeiro na próxima semana para iniciarem os trabalhos pelo Botafogo.