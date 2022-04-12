John Textor entra no circuito, cenário muda e Botafogo encaminha contratação de Gustavo Sauer

Reviravolta para o Botafogo na reta final da janela de transferências. Se antes a negociação estava complicada, John Textor entrou de vez no circuito para solucionar as conversas com Gustavo Sauer. O Glorioso chegou a uma conclusão e encaminhou a contratação do atacante do Boavista-POR.
De tarde, como o LANCE! publicou, a esperança por um desfecho positivo era pequena. O Boavista insistia por um pagamento integral de 2 milhões de dólares (R$ 9,4 milhões, na cotação atual), algo que o Alvinegro, diante do cofre disponível, não queria pagar.
O Botafogo havia avisado ao clube português que poderia arcar com o valor, mas apenas de forma parcelada, o que não foi aceito - tanto que houve uma recusa e o Alvinegro voltou etapas na negociação. O "UOL" publicou primeiramente e o LANCE! confirmou.
Horas depois, contudo, John Textor entrou no circuito e voltou a negociar com o Boavista e, dessa vez, o desfecho parece ser diferente. O norte-americano, dono de 90% da SAF do clube, acenou que vai cumprir as medidas do Boavista e a negociação tem status de encaminhada. Entre jogador e clube já está tudo certo, com o clube português também acenando positivamente.
Agora, as partes correm para conseguirem as documentações e registrarem Gustavo Sauer antes desta terça-feira, data limite da janela de transferência no Brasil. O Botafogo vai desembolsar 2 milhões de dólares pela contratação.
O jogador de 28 anos tem dez gols e sete assistências em 31 jogos na atual temporada.