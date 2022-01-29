John Textor elogia Giovanna Waksman, joia do Botafogo: 'Seus pés foram beijados por Deus'

Os lances de Giovanna Waksman chegam aos olhos de John Textor. A joia do Botafogo impressionou o investidor alvinegro, que teceu elogios à meia de 13 anos em uma rede social na madrugada deste sábado.+ Botafogo 'Moneyball': com novas pessoas, clube 'se choca' no mercado na busca por jogadores

Como o Alvinegro não tem categorias de base femininas, Giovanna atua com os meninos. Ela, inclusive, é a camisa 10 do time sub-13 e marcou um golaço contra o Flamengo no ano passado. Ela também chegou a ser a melhor jogadora de um torneio sub-17 atuando emprestada pelo Internacional.

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– A estrela solitária tem mais uma estrela! Giovanna, seus pés (e sua cabeça) foram beijados por Deus. Você é uma inspiração. Continue trabalhando e sonhando... e o jogo bonito vai te mostrar o mundo - escreveu Textor.

Recentemente, Giovanna renovou o contrato com o Botafogo por mais uma temporada. Como ela ainda não tem idade para atuar nos torneios femininos, continuará jogando nas categorias inferiores com meninos, mas treina com a equipe comandada por Gláucio Carvalho sempre que puder.

– Muito bom. Ela é demais. Mal posso esperar até ir aos meus primeiros jogos dos times da base para vê-la e todos os outros nossos jovens promissores - completou o norte-americano.