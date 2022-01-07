John Textor chega ao Rio nesta sexta para resolver detalhes da compra da SAF do Botafogo

John Textor está a caminho do Rio de Janeiro. O responsável por comprar 90% da SAF do Botafogo chegará ao Brasil nesta sexta-feira para assinar um contrato vinculante com o projeto de clube-empresa do clube de General Severiano. A informação foi dada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo LANCE!.
O empresário, que até agora conversou com as pessoas do Botafogo apenas por vídeo-chamadas, quer resolver as últimas pendências do acordo pessoalmente. Estando tudo 'ok, ele vai assinar um termo vinculante para comprar 90% da SAF do Glorioso, com o intuito de comprar o departamento de futebol do clube.
Uma das questões que Textor quer resolver pessoalmente diz respeito ao Espaço Lonier, local destinado a ser o futuro CT do clube. Um dos conceitos mais levados a sério pelo empresário é o desenvolvimento de jovens jogadores, e ele quer checar a estrutura e saber os contratos de tudo.
Se assinado, o contrato vinculante para a compra da SAF dará 60 dias para concretizar a "transição" e Textor assumir o futebol do Botafogo. Antes, o Conselho do Alvinegro precisa aprovar pela continuidade do projeto - ele o fará na semana que vem: um dia o Deliberativo, no outro os sócios proprietários.