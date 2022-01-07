Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
John Textor chega ao Rio nesta sexta para resolver detalhes da compra da SAF do Botafogo

Empresário desembarcará para assinar oferta vinculante; previsão para que americano comece a ter controle do clube é de dois meses...
LanceNet

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 21:30

John Textor está a caminho do Rio de Janeiro. O responsável por comprar 90% da SAF do Botafogo chegará ao Brasil nesta sexta-feira para assinar um contrato vinculante com o projeto de clube-empresa do clube de General Severiano. A informação foi dada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo LANCE!.+ Velocista, destaque em 2020 e baixo aproveitamento nos chutes: quem é Vinícius Lopes, reforço do Botafogo
O empresário, que até agora conversou com as pessoas do Botafogo apenas por vídeo-chamadas, quer resolver as últimas pendências do acordo pessoalmente. Estando tudo 'ok, ele vai assinar um termo vinculante para comprar 90% da SAF do Glorioso, com o intuito de comprar o departamento de futebol do clube.
Uma das questões que Textor quer resolver pessoalmente diz respeito ao Espaço Lonier, local destinado a ser o futuro CT do clube. Um dos conceitos mais levados a sério pelo empresário é o desenvolvimento de jovens jogadores, e ele quer checar a estrutura e saber os contratos de tudo.
Se assinado, o contrato vinculante para a compra da SAF dará 60 dias para concretizar a "transição" e Textor assumir o futebol do Botafogo. Antes, o Conselho do Alvinegro precisa aprovar pela continuidade do projeto - ele o fará na semana que vem: um dia o Deliberativo, no outro os sócios proprietários.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados