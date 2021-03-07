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John ou João Paulo? Holan pode fazer revezamento no gol do Santos

Treinador argentino deixou possibilidade aberta após estrear no sábado e ver o titular John ser criticado pela atuação na derrota por 4 a 0 para o São Paulo...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 15:00
Crédito: João Paulo e John disputam posição no Santos (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
A disputa pela titularidade no gol do Santos segue intensa nesta temporada 2021. John foi o escolhido para começar jogando na estreia de Holan, mas levou quatro gols. O próprio treinador não descartou a possibilidade de uma revezamento na posição ao longo do ano."É uma probabilidade. São muitas partidas. Vamos vendo partida a partida, como vamos armando a equipe, não só para a Copa, mas para nos recuperarmos no Paulista".Os números de João Paulo são melhores do que o do companheiro. Ele disputou 33 jogos com a camisa do clube e sofreu 36 gols, uma média de 1,09 gol por jogo. John chegou a sua 17 partida, com 26 gols sofridos, uma média de 1,52.
Apesar da desvantagem nos números, John foi o escolhido por Cuca para fazer os principais jogos do Santos na temporada passada. Nos sete duelos de mata-mata da Libertadores, foi titular em seis. João Paulo só jogou contra o Boca Juniors, na Vila Belmiro, quando o companheiro estava afastado por Covid.
Com a disputa pelo gol aberta, o Santos recebe o Deportivo Lara (Venezuela), nesta terça-feira, 19h15, na Vila Belmiro. A partida é a primeira da equipe na Libertadores da América 2021.

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