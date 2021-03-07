John ou João Paulo? Holan pode fazer revezamento no gol do Santos

A disputa pela titularidade no gol do Santos segue intensa nesta temporada 2021. John foi o escolhido para começar jogando na estreia de Holan, mas levou quatro gols. O próprio treinador não descartou a possibilidade de uma revezamento na posição ao longo do ano."É uma probabilidade. São muitas partidas. Vamos vendo partida a partida, como vamos armando a equipe, não só para a Copa, mas para nos recuperarmos no Paulista".Os números de João Paulo são melhores do que o do companheiro. Ele disputou 33 jogos com a camisa do clube e sofreu 36 gols, uma média de 1,09 gol por jogo. John chegou a sua 17 partida, com 26 gols sofridos, uma média de 1,52.