John Kennedy volta a treinar com os profissionais do Fluminense no próximo domingo

Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC

Após mais de dois meses fora, o atacante John Kennedy, enfim, voltará a treinar com o time profissional do Fluminense a partir de domingo. Ele encerra neste sábado a preparação junto à equipe Sub-23 e depois fica à disposição da comissão técnica de Roger Machado para as próximas partidas.

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Com a lesão de Fred e os problemas físicos de Abel Hernández e Raúl Bobadilla, o retorno do jovem vem em um momento que o Flu tem poucos nomes disponíveis. Por isso, mesmo fazendo apenas duas atividades com o elenco, ele pode ganhar a oportunidade de ser relacionado na Libertadores, na terça-feira contra o Cerro Porteño (PAR).

Desde que se reapresentou após o período de isolamento, John Kennedy passou por um processo de recondicionamento físico. O atacante de 19 anos vai realizar, neste sábado, seu sexto treino técnico desde então.

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