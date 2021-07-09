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John Kennedy volta a treinar com os profissionais do Fluminense no próximo domingo

Jogador teve uma recuperação mais longa por desdobramentos da Covid-19 e passa a ficar à disposição de Roger Machado na semana que vem...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 14:27

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 14:27
Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC
Após mais de dois meses fora, o atacante John Kennedy, enfim, voltará a treinar com o time profissional do Fluminense a partir de domingo. Ele encerra neste sábado a preparação junto à equipe Sub-23 e depois fica à disposição da comissão técnica de Roger Machado para as próximas partidas.
+ Fred entra na lista dos 20 jogadores com mais partidas pelo Fluminense. Confira quem mais vestiu o uniforme tricolor
Com a lesão de Fred e os problemas físicos de Abel Hernández e Raúl Bobadilla, o retorno do jovem vem em um momento que o Flu tem poucos nomes disponíveis. Por isso, mesmo fazendo apenas duas atividades com o elenco, ele pode ganhar a oportunidade de ser relacionado na Libertadores, na terça-feira contra o Cerro Porteño (PAR).
Desde que se reapresentou após o período de isolamento, John Kennedy passou por um processo de recondicionamento físico. O atacante de 19 anos vai realizar, neste sábado, seu sexto treino técnico desde então.
Veja a tabela do Brasileirão
O atacante de 19 anos não joga desde 17 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, e não chegou a ser mais relacionado desde que testou positivo para Covid-19, dias após a estreia na Libertadores contra o River Plate, no Maracanã. Por ter tido sintomas mais fortes, John Kennedy teve uma quarentena maior. Passou duas semanas isolado e demorou até voltar a fazer as atividades normais. Ele retornou aos treinos com bola em campo no início de junho.

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