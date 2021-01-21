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John Kennedy se emociona após gol na estreia pelo Fluminense em empate contra o Coritiba

Jovem precisou de 13 minutos para marcar pela primeira vez com a equipe profissional; atacante é uma das maiores joias do clube atualmente...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 22:53

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 22:53

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Estreante da noite entre os profissionais, John Kennedy entrou em campo no momento em que o Fluminense estava pressionado e perdia por 2 a 0. Entretanto, o garoto precisou de 13 minutos para para marcar pela primeira vez no empate por 3 a 3 contra o Coritiba, nesta quarta-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Após a partida, John Kennedy se disse emocionado pelo gol. Fred e Caio Paulista ainda contribuíram para o empate suado do Flu, que chegou a ficar duas vezes atrás do placar.
- Foi sim um bom resultado, fora de casa. Não conseguimos os três pontos, que era o nosso objetivo, mas é melhor pontuar um do que nenhum. Não tenho palavras pelo gol. É emocionante, estou emocionado de verdade por marcar na estreia - disse ao "Premiere".
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Com o resultado, o Fluminense permanece em sétimo, com 47, mas pode cair em caso de vitória do Santos. Na próxima rodada, o Tricolor faz o clássico com o lanterna Botafogo, no domingo, às 20h30, em São Januário, já que o Maracanã está entregue à Conmebol por conta da final da Libertadores.

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