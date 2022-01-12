  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • John Kennedy exalta evolução no Fluminense na Copinha e ressalta: 'Melhorar para buscar a taça'
John Kennedy exalta evolução no Fluminense na Copinha e ressalta: 'Melhorar para buscar a taça'

Atacante foi o destaque na vitória tricolor na segunda fase da competição de base e marcou dois dos três gols...
LanceNet

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 17:42

Apagado na primeira fase, John Kennedy mostrou a que veio na Copa São Paulo de Futebol Júnior e regeu o Fluminense na vitória por 3 a 1 sobre o Francana. O resultado colocou o Tricolor na terceira fase da competição e, além dos dois gols do atacante, Matheus Martins também deixou o dele.
- Vamos guerrear como time de guerreiros até o título. Estamos trabalhando bem e evoluindo a cada jogo. A tendência é melhorar para buscar a taça. A meta é continuar entrosando, fazer mais gols e buscar melhorar para conquistar nossos objetivos - analisou o atacante.
Na próxima etapa da Copinha, o Fluminense irá enfrentar a Ponte Preta ou Jacuipense-BA, que se enfrentam nesta quarta-feira. A data, local e horário do jogo ainda serão definidas pela Federação Paulista de Futebol. Matheus Martins também exaltou o resultado.
- Vitória muito boa, a gente precisava de um placar elástico para ganhar confiança, foi um jogo perfeito. Agora é focar na próxima fase e seguir em busca do nosso objetivo, que é o título - disse logo após o jogo.
Crédito: JohnKennedymarcouparaoFluminensenaCopinha(Foto:Reprodução

