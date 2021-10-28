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futebol

John Kennedy e Nonato recebem terceiro cartão amarelo e desfalcam Fluminense na próxima rodada

Atacante e volante não viajam com a equipe para o confronto com o Ceará; Fluminense tem mais cinco jogadores pendurados...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 21:01

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 21:01
Crédito: Lucas Merçon / Fluminense
Nesta quarta, o Fluminense foi derrotado pelo Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 0 em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileiro, que havia sido adiada. Na partida, John Kennedy e Nonato receberam cartões amarelos. Com a penalidade, o atacante e o volante somam três cartões e irão desfalcar o Tricolor no duelo contra o Ceará, fora de casa.Além de John Kennedy, o Flu ainda tem seis atletas pendurados: Lucca, Samuel Xavier, Jhon Arias, Danilo Barcelos, e o preparador físico Marcos Seixas já levaram dois cartões amarelos e podem ser desfalques futuros. Uma vez que Fred ainda está em recuperação, Bobadilla deve assumir a posição do Moleque de Xerém no setor ofensivo.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroNeste domingo, o Fluminense encara o Ceará, às 16h, na Arena Castelão, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileiro. A partida será transmitida pela TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

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