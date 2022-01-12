John Kennedy brilha, Fluminense vence a Francana e avança para terceira fase da Copinha

Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu a Francana por 2 a 1, em jogo válido pela fase 64 avos da Copinha. Com dois gols de John Kennedy e um de Matheus Martins, a equipe contou com o brilho dos jovens que já atuam no profissional e mostrou todo o potencial da base tricolor. Assim, os Moleques de Xerém avançaram para a terceira fase do torneio.O Fluminense dominou o jogo nos minutos iniciais e, depois de levar perigo em alguns lances, John Kennedy abriu o placar. Marcos Pedro tocou para o centroavante, que recebeu sozinho na área e deu apenas um toque. A bola encontrou a rede no canto inferior em um belíssimo gol. Mesmo com a vantagem, o Tricolor continuou pressionando a Francana. O time paulista ainda teve a chance de empatar, mas não finalizou com precisão. Assim como no primeiro tempo, a segunda etapa começou movimentada. Aos 8 minutos, Matheus Martins cobrou uma falta perto da área. No lance, o atacante fez um lançamento para John Kennedy, que marcou o segundo gol da partida. Logo depois, uma cobrança de lateral para a Francana fez Vitor Mendonça diminuir a diferença para 2 a 1. Depois, Matheus Martins marcou o terceiro do Flu e ampliou a vantagem.Na próxima etapa da Copinha, o Fluminense irá enfrentar a Ponte Preta ou Jacuipense-BA, que se enfrentam nesta quarta-feira. A data, local e horário do jogo ainda serão definidas pela Federação Paulista de Futebol.