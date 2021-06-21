John e Luiz Felipe vencem desconfiança e se firmam no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Quando o treinador Fernando Diniz assumiu o Santos, os titulares no gol santista e na defesa eram o jovem Kaiky e João Paulo. Com o tempo, o técnico decidiu dar uma oportunidade para dois jogadores que vinham de desconfiança por parte da torcida Alvinegra: John e Luiz Felipe.Ambos entraram como titulares na partida contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, embalaram boas atuações e ganharam a vaga de forma definitiva.Após o clássico contra o São Paulo, em que ambos tiveram atuações seguras, especialmente John, que deixou o campo machucado e como herói, Diniz foi só elogios.

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“O Luiz Felipe eu já conhecia, trabalhei com ele no Paraná Clube. Vivia um momento aqui de um certo descrédito, mas é um jogador que desde a minha chegada se entregou de uma maneira exemplar. Foi crescendo, quando teve a oportunidade de jogar, correspondeu e está correspondendo. Tem um caminho de evolução pela frente, assim como os outros. Todo mundo está trabalhando muito no Santos, todos os jogadores. Então a tendência individual de todo mundo é melhorar", comentou Diniz.

Já em relação ao goleiro John, que passou os minutos finais lesionado, após trombar com a defesa do Santos e o ataque são paulino, o tom foi de agradecimento.

“O papo com o John foi de parabenizar pela atuação, pela força de vontade, pelo momento que está vivendo e conseguiu construir. Eu não banquei. Eu banquei o John e banco o João Paulo, o Vladimir. banco todos eles. Neste momento achei que deve jogar o John. Se o João Paulo tivesse que jogar teria minha total confiança e o Vladimir também. Todos eles são bancados por mim”, comentou Fernando Diniz.

A defesa do Santos levou apenas dois gols nos últimos seis jogos, mas o treinador fez questão de valorizar o time como um todo para esses números.