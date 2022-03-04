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Jogos do Fluminense na Libertadores vão ter transmissão na TV aberta e fechada; veja onde assistir

Tricolor abre a terceira fase diante do Olímpia na próxima quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, e define em Assunção, no Paraguai...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 19:36

Publicado em 04 de Março de 2022 às 19:36

O Fluminense já sabe que terá as próximas duas quartas-feiras para definir a vaga para a fase de grupos da Libertadores diante do Olímpia, do Paraguai. O torcedor que não for ao Estádio Nilton Santos às 21h30 (de Brasília) para apoiar a equipe poderá acompanhar de algumas formas. Apesar de ter reservado a terça para exibir os jogos, o SBT vai adequar a grade e fará a transmissão do confronto. Além disso, a ESPN também exibirá na TV e no Star+.As duas emissoras também mostram o duelo de volta, no dia 16, às 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção. Os jogos tem transmissão em tempo real do LANCE!. Veja aqui as informações de como garantir os ingressos para a partida no Rio de Janeiro.
Para se ter ideia, na partida com o Millonarios, a ESPN foi destaque de audiência com a liderança da Pay TV durante a faixa de exibição do jogo. A audiência foi 35% maior que o segundo colocado do ranking. O ‘ESPN F90’ obteve quase o dobro de audiência (+80%) que a concorrência, assim como a última edição do ‘SportsCenter’, exibido após o duelo, que rendeu ao canal o dobro do desempenho (+100%) em cima do concorrente esportivo.
O Flu chega à terceira fase depois de deixar o Millonarios, da Colômbia, para trás com duas vitórias, uma por 2 a 1 fora de casa e a segunda por 2 a 0 no Rio de Janeiro. Caso avance, o Tricolor disputará a fase de grupos da Libertadores e entrará no pote 4 do sorteio. A definição das chaves está programada para o próximo dia 23 de março. Se perder, ganhará uma vaga na Sul-Americana.
Crédito: FluminensepassouparaaterceirafasedaLibertadoresdepoisdevenceroMillonarios(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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