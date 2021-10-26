Jogo remarcado no Brasileiro, mata-mata na base... Veja a agenda do Fluminense nesta semana!

O Fluminense tem uma semana de expectativas em diversas categorias. A maior delas vem nesta quarta-feira (27), com o time principal: o Tricolor das Laranjeiras vai à Vila Belmiro e "cumpre" o jogo adiado com o Santos, quando pode se aproximar do G6 do Brasileirão. Já nas demais categorias, haverá partidas de mata-mata de competições estaduais.A mais decisiva é do Torneio OPG (pela categoria sub-20). O Tricolor das Laranjeiras faz, na quinta-feira (28), o jogo de volta das quartas-de-finais com o Serra Macaense. Como na ida, os tricolores venceram por 2 a 1, basta um empate no CT Vale das Laranjeiras para os Moleques de Xerém seguirem na disputa.