Jogo remarcado no Brasileiro, mata-mata na base... Veja a agenda do Fluminense nesta semana!

O Fluminense tem uma semana de expectativas em diversas categorias. A maior delas vem nesta quarta-feira (27), com o time principal: o Tricolor das Laranjeiras vai à Vila Belmiro e "cumpre" o jogo adiado com o Santos, quando pode se aproximar do G6 do Brasileirão. Já nas demais categorias, haverá partidas de mata-mata de competições estaduais.A mais decisiva é do Torneio OPG (pela categoria sub-20). O Tricolor das Laranjeiras faz, na quinta-feira (28), o jogo de volta das quartas-de-finais com o Serra Macaense. Como na ida, os tricolores venceram por 2 a 1, basta um empate no CT Vale das Laranjeiras para os Moleques de Xerém seguirem na disputa.
QUARTA-FEIRA (27/10)
Santos x Fluminense – 19hVila Belmiro, em Santos (RJ)Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Transmissão: Premiere
QUINTA-FEIRA – 28/10
Fluminense x Serra Macaense - 15hCentro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias (RJ)Quartas de final - VoltaTorneio OPG - Futebol de Base - Sub-20Transmissão: FluTV
SÁBADO – 30/10
Volta Redonda x Fluminense – 10hQuartas de finais - Carioca Sub-15 (ida)A definir
DOMINGO - 31/10
Fluminense x Nova Iguaçu - 15hQuartas de finais - Carioca Sub-17 (ida)A definir
Ceará x Fluminense - 16hCampeonato Brasileiro - 29ª rodadaTransmissão: Globo e Premiere