Jogo entre Watford e Chelsea, pela Premier League, é interrompido após torcedor sofrer parada cardíaca

Nesta quarta-feira, no Vicarage Road, o duelo entre Watford e Chelsea, pela 14ª rodada da Premier League, precisou ser paralisado aos 12 minutos do primeiro tempo por conta de uma ocorrência médica. Um torcedor sofreu uma parada cardíaca e precisou ser atendido de forma urgente na arquibancada.Por conta da emergência, os dois times e a equipe de arbitragem deixaram o gramado do Vicarage Road e não retornaram até que a situação do torcedor fosse resolvida. Após 30 minutos de interrupção, os times voltaram ao gramado para a continuação da partida.O Watford, por meio de sua conta oficial no Twitter, falou sobre o incidente e agradeceu aos torcedores e os jogadores que avisaram sobre o emergência e fizeram com que o jogo fosse pausado.