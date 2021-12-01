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Jogo entre Watford e Chelsea, pela Premier League, é interrompido após torcedor sofrer parada cardíaca

Duelo pelo Campeonato Inglês foi pausado com 12 minutos de jogo ...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 17:25

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 17:25

Nesta quarta-feira, no Vicarage Road, o duelo entre Watford e Chelsea, pela 14ª rodada da Premier League, precisou ser paralisado aos 12 minutos do primeiro tempo por conta de uma ocorrência médica. Um torcedor sofreu uma parada cardíaca e precisou ser atendido de forma urgente na arquibancada.Por conta da emergência, os dois times e a equipe de arbitragem deixaram o gramado do Vicarage Road e não retornaram até que a situação do torcedor fosse resolvida. Após 30 minutos de interrupção, os times voltaram ao gramado para a continuação da partida.O Watford, por meio de sua conta oficial no Twitter, falou sobre o incidente e agradeceu aos torcedores e os jogadores que avisaram sobre o emergência e fizeram com que o jogo fosse pausado.
- Os jogadores voltaram ao campo em preparação para o reinício do jogo. Nossos pensamentos estão com nosso torcedor - que teve uma parada cardíaca, mas agora está estabilizado - e todos os afetados. Obrigado à equipe médica, jogadores e fãs pela resposta rápida - publicou o clube. O torcedor, que estava localizado na Graham Taylor Stand, uma das arquibancadas do estádio do Watford, foi atendido pela equipe médica do estádio, que teve contribuição das equipes médicas de Watford e Chelsea.
De acordo com a imprensa inglesa, o torcedor teve sua condição de saúde estabilizada após o atendimento médico, e que o mesmo foi levado de ambulância para um hospital próximo ao estádio.
Crédito: MarcosAlonso,doChelsea,avisouaoárbitrosobreotorcedorquepassoumal(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

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