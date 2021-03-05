Jogo entre URT e Cruzeiro muda de local e será na Arena do Jacaré por questões sanitárias

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, Bruno Dias Cândido, não acatou o pedido da URT em manter o local do jogo contra o Cruzeiro, neste sábado, 6 de março, às 21h, em Patos de Minas. A partida será na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, mantendo a primeira decisão do TJD, que alegou falta de segurança sanitária para a realização do jogo, pois Patos de Minas está inserida na Onda Roxa, classificação de restrição absoluta criada pelo Governo de Minas Gerais para combater a disseminação do coronavírus. O Tribunal deferiu a liminar requerida pelo Cruzeiro e como a URT não indicou outro local para o duelo, a Arena do Jacaré foi escolhida para receber o confronto. A URT diz ter autorização do município de Patos de Minas para sediar os jogos do Campeonato Mineiro no Estádio Zama Maciel, desde que seguidos todos os protocolos de segurança.