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Jogo entre Santos e Ponte Preta, em Volta Redonda, é cancelado

Peixe chegou a dividir o elenco e marcar viagem para às 14 horas, mas confronto foi cancelado. Delegação segue para temporada de treinos em Atibaia...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 12:51

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 12:51
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O jogo entre Santos e Ponte Preta, que aconteceria nesta quarta-feira (24), às 16h, em Volta Redonda, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, foi cancelado pela FPF (Federação Paulista de Futebol).
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA Federação Paulista não havia oficializado a partida, mas informou aos clubes na noite desta segunda-feira que ela seria realizada. A oficialização da partida dependia da Prefeitura de Volta Redonda.
O elenco do Santos seria divido em dois grupos, com os titulares seguindo o técnico Ariel Holan em Atibaia para a bolha de isolamento com os treinos visando o duelo contra o San Lorenzo, da Argentina, pela Taça Libertadores. O auxiliar técnico Marcelo Fernandes comandaria o time alternativo no Rio de Janeiro.A viagem estava prevista para às 14 horas da tarde, mas com o cancelamento da partida o Peixe fará uma nova divisão no elenco para decidir quem pode incluir na viagem para o interior de São Paulo. A Baixada Santista passa por um lockdown, por isso o remanejamento dos treinamentos para Atibaia.

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