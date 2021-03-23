Jogo entre Santos e Ponte Preta, em Volta Redonda, é cancelado

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA Federação Paulista não havia oficializado a partida, mas informou aos clubes na noite desta segunda-feira que ela seria realizada. A oficialização da partida dependia da Prefeitura de Volta Redonda.

O elenco do Santos seria divido em dois grupos, com os titulares seguindo o técnico Ariel Holan em Atibaia para a bolha de isolamento com os treinos visando o duelo contra o San Lorenzo, da Argentina, pela Taça Libertadores. O auxiliar técnico Marcelo Fernandes comandaria o time alternativo no Rio de Janeiro.A viagem estava prevista para às 14 horas da tarde, mas com o cancelamento da partida o Peixe fará uma nova divisão no elenco para decidir quem pode incluir na viagem para o interior de São Paulo. A Baixada Santista passa por um lockdown, por isso o remanejamento dos treinamentos para Atibaia.