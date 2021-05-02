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Jogo entre Manchester United e Liverpool é adiado após protestos

Torcedores dos Diabos Vermelhos fizeram manifestação contra família Glazer, que é dona do clube, e chegaram a invadir o Old Trafford. Nova data da partida ainda não foi definida...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 14:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 14:15
Crédito: OLI SCARFF / AFP
O jogo entre Manchester United e Liverpool, marcado para este domingo pelo Campeonato Inglês, foi adiado após protestos de torcedores dos Diabos Vermelhos no Old Trafford, o estádio do clube. A partida ainda não tem uma nova data definida.
+ Veja a tabela da Premier LeagueAs manifestações dos torcedores do Manchester United tiveram como principal foco a família Glazer, que é dona do clube. Em determinado momento, os fãs chegaram a invadir o gramado do Teatro dos Sonhos, e a polícia precisou ser acionada.
A Premier League divulgou um comunicado confirmando o adiamento do jogo, mas também lamentou alguns "atos de violência". No fim, a liga disse que no momento certo uma nova data do jogo será revelada.
De acordo com a imprensa inglesa, o jogo pode acontecer nesta segunda-feira, já que o Manchester United entra em campo somente na próxima quinta, contra a Roma, na Itália, pelas semifinais da Liga Europa. O Liverpool, por sua vez, tem a semana livre.
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo
VEJA O COMUNICADO DA PREMIER LEAGUE"Após a quebra de segurança em Old Trafford, o jogo Manchester United x Liverpool foi adiado.
Esta é uma decisão coletiva da polícia, de ambos os clubes, da Premier League e das autoridades locais.
A segurança de todos em Old Trafford continua a ser de suma importância. Compreendemos e respeitamos a força do sentimento, mas condenamos todos os atos de violência, dano criminal e invasão, especialmente devido às violações da Covid-19 associadas. Os fãs têm muitos canais para divulgar suas opiniões, mas as ações de uma minoria vista hoje não têm justificativa.
Simpatizamos com a polícia e comissários que tiveram que lidar com uma situação perigosa que não deveria ter lugar no futebol.
A reorganização da partida será comunicada em seu devido tempo."

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