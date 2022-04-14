Jogo entre Fluminense e Santos no Maracanã deu mais de R$ 100 mil de prejuízo

O Fluminense teve um prejuízo de R$ 100.926,30 na estreia do Campeonato Brasileiro no último sábado, quando empatou em 0 a 0 com o Santos no Maracanã. A informação foi mostrada através do borderô divulgado pela CBF nesta quinta-feira. O público para a partida foi de 22.855 presentes e 20.787 pagantes.
Mesmo com uma receita de R$ 713.782,50 com a bilheteria, as despesas totalizaram R$ 814.708,80. Entre os itens mais caros estão a parte operacional (R$ 354.199,17), contas de consumo (R$ 130.000,00), aluguel (R$ 90.000,00), confecção e venda de ingressos (R$ 45.709,78), INSS 5% (R$ 35.689,13) e a taxa Ferj (R$ 33.531,13).
Não é de hoje que o Fluminense sofre com os prejuízos no Maracanã. Até por isso, o clube costuma abrir aos poucos os setores dos estádio, ampliando de acordo com a demanda visando diminuir os custos. Com o Maracanã sempre lotado na reta final de 2021, o Flu somou algumas partidas de lucro.
O Fluminense volta ao Maracanã na próxima terça-feira, quando enfrenta o Vila Nova pela Copa do Brasil às 21h30. No outro sábado, o Tricolor encara o Internacional novamente em casa, às 19h. Os ingressos já estão à venda para os jogos.