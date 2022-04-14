futebol

Jogo entre Fluminense e Santos no Maracanã deu mais de R$ 100 mil de prejuízo

Público pagante foi de 20.787 pessoas da estreia das equipes no Campeonato Brasileiro no último sábado...
LanceNet

14 abr 2022 às 18:53

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 18:53

O Fluminense teve um prejuízo de R$ 100.926,30 na estreia do Campeonato Brasileiro no último sábado, quando empatou em 0 a 0 com o Santos no Maracanã. A informação foi mostrada através do borderô divulgado pela CBF nesta quinta-feira. O público para a partida foi de 22.855 presentes e 20.787 pagantes.+ ATUAÇÕES: Fluminense falha na defesa e cria pouco no ataque em derrota na Sul-Americana; veja as notas
​Mesmo com uma receita de R$ 713.782,50 com a bilheteria, as despesas totalizaram R$ 814.708,80. Entre os itens mais caros estão a parte operacional (R$ 354.199,17), contas de consumo (R$ 130.000,00), aluguel (R$ 90.000,00), confecção e venda de ingressos (R$ 45.709,78), INSS 5% (R$ 35.689,13) e a taxa Ferj (R$ 33.531,13).
Não é de hoje que o Fluminense sofre com os prejuízos no Maracanã. Até por isso, o clube costuma abrir aos poucos os setores dos estádio, ampliando de acordo com a demanda visando diminuir os custos. Com o Maracanã sempre lotado na reta final de 2021, o Flu somou algumas partidas de lucro.
O Fluminense volta ao Maracanã na próxima terça-feira, quando enfrenta o Vila Nova pela Copa do Brasil às 21h30. No outro sábado, o Tricolor encara o Internacional novamente em casa, às 19h. Os ingressos já estão à venda para os jogos.
Fluminense e Santos empataram em 0 a 0 na estreia do Brasileirão, no Maracanã (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

