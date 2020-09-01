Jogo entre Flamengo e Del Valle, na volta da Libertadores, sofre alteração

A Conmebol informou nesta terça uma alteração no jogo entre Independiente Del Valle e Flamengo, pelo Grupo A da Libertadores. O duelo, que marca o retorno da Copa para os clubes, agora será disputado no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. A partida segue no dia 17 de setembro, às 21h.

Anteriormente, o confronto entre Indepediente Del Valle e Flamengo estava previsto para o Atahualpa, onde os clubes se enfrentaram na ida da Recopa Sul-Americana, título conquistado pelo Rubro-Negro no primeiro trimestre de 2020.O Grupo A já teve duas rodadas disputadas e Flamengo e Del Valle dividem a liderança com seis pontos, com o time equatoriano levando vantagem no saldo de gols neste momento: 6 a 4. Junior Barranquilla e Barcelona de Guayaquil, que ainda somaram pontos, completam a chave e se enfrentam no mesmo dia.