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Jogo entre Flamengo e Del Valle, na volta da Libertadores, sofre alteração

Partida pelo Grupo será disputado no Estádio Rodrigo Paz Delgado, informou a Conmebol...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 18:06

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 18:06
Crédito: Flamengo e Del Valle se enfrentaram na Recopa Sul-Americana e se reencontram na Liberta (F: Mauro Pimental/AFP
A Conmebol informou nesta terça uma alteração no jogo entre Independiente Del Valle e Flamengo, pelo Grupo A da Libertadores. O duelo, que marca o retorno da Copa para os clubes, agora será disputado no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. A partida segue no dia 17 de setembro, às 21h.
Anteriormente, o confronto entre Indepediente Del Valle e Flamengo estava previsto para o Atahualpa, onde os clubes se enfrentaram na ida da Recopa Sul-Americana, título conquistado pelo Rubro-Negro no primeiro trimestre de 2020.O Grupo A já teve duas rodadas disputadas e Flamengo e Del Valle dividem a liderança com seis pontos, com o time equatoriano levando vantagem no saldo de gols neste momento: 6 a 4. Junior Barranquilla e Barcelona de Guayaquil, que ainda somaram pontos, completam a chave e se enfrentam no mesmo dia.

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