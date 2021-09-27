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Jogo direto pelo G4 na Série B, sub-20 e estreia do feminino: veja os jogos e onde assistir ao Botafogo na semana

Primeiros dias de outubro trazem confronto com o Avaí, 5º colocado no Brasileirão, reta final decisiva no sub-20 e primeiro jogo do Campeonato Carioca Feminino...
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Publicado em 

27 set 2021 às 18:22

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 18:22

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Não dá nem tempo de deixar a vitória sobre o Sampaio Corrêa, neste domingo, pela Série B do Brasileirão, passar. A semana promete ser agitada para o Botafogo, não apenas para o time masculino, mas também ao feminino, que estreará no Campeonato Carioca.
+ 'Fica, Navarro!', 'Eu vi o Chay': torcida do Botafogo dá show à parte em vitória pela Série B
A equipe sub-20 também terá importante compromisso. A equipe comandada por Ricardo Resende entra nas duas últimas rodadas do Brasileirão da categoria dentro da zona de classificação para as quartas de final, mas ainda sem ter carimbado a vaga de forma definitiva.
Pela Série B, o calendário aperta com jogos no meio e no fim de semana. No sábado, inclusive, um duelo direto diante do Avaí, atual 5º colocado do torneio, no Nilton Santos. O LANCE! organizou as partidas do Alvinegro na semana.CALENDÁRIO DO BOTAFOGO NA SEMANA​QUARTA-FEIRA (29/09)Campeonato Brasileiro Série B - 27ª rodadaVitória x Botafogo - 21h30Local: BarradãoOnde assistir: Premiere
SÁBADO (02/10)Campeonato Carioca Sub-17 - 8ª rodadaVasco x BotafogoLocal: Estádio Nivaldo Pereira
Campeonato Carioca Feminino - 1ª rodadaBotafogo x Barcelona - 15hLocal: Caio Martins
Campeonato Brasileiro Série B - 28ª rodadaBotafogo x Avaí - 19hLocal: Estádio Nilton SantosOnde assistir: Premiere
DOMINGO (03/10)Campeonato Brasileiro sub-20 - 18ª rodadaCeará x Botafogo - 15hLocal: Cidade VozãoOnde assistir: Eleven Sports (CBF TV)

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