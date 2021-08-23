Jogo decisivo na Série B e mata-mata na base: veja quais são os jogos e onde assistir ao Botafogo na semana

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Uma semana de jogos importantes tanto no profissional quanto na base. Enquanto o time principal do Botafogo vai até o Couto Pereira para desafiar o Coritiba em uma partida de diretas pretensões de G4 na Série B do Brasileirão, a equipe sub-20 inicia o mata-mata no Campeonato Carioca.

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Após uma sequência de quatro jogos em dez dias, a equipe principal do Glorioso terá uma semana livre para trabalhar. A partida contra o Coxa é apenas na sexta-feira e o treinador Enderson Moreira terá dias para colocar ideias técnicas e táticas em prática.

O Alvinegro, portanto, viverá dias decisivos para o futuro dos respectivos times na temporada 2021. O LANCE! mostra a agenda do clube de General Severiano nesta semana.QUARTA-FEIRA (25/08)Campeonato Carioca sub-20 - QuartasBotafogo x ResendeCEFAT - 15h

SEXTA-FEIRA (27/08)Campeonato Brasileiro Série B - 21ª rodadaBotafogo x CoritibaCouto Pereira - 21hOnde assistir: SporTV e Premiere

DOMINGO (29/08)Campeonato Carioca sub-17Boavista x BotafogoCFZ Recreio - 13h