Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jogo decisivo na Série B e mata-mata na base: veja quais são os jogos e onde assistir ao Botafogo na semana
futebol

Jogo decisivo na Série B e mata-mata na base: veja quais são os jogos e onde assistir ao Botafogo na semana

Alvinegro tem duelo direto para as pretensões pelo G4 da Série B do Brasileirão; no sub-20, equipe inicia quartas de final do Campeonato Carioca...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 20:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 20:16
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma semana de jogos importantes tanto no profissional quanto na base. Enquanto o time principal do Botafogo vai até o Couto Pereira para desafiar o Coritiba em uma partida de diretas pretensões de G4 na Série B do Brasileirão, a equipe sub-20 inicia o mata-mata no Campeonato Carioca.
+ Em sequência vitoriosa, Botafogo precisa corrigir falhas para encarar o maior desafio na Série B até agora
Após uma sequência de quatro jogos em dez dias, a equipe principal do Glorioso terá uma semana livre para trabalhar. A partida contra o Coxa é apenas na sexta-feira e o treinador Enderson Moreira terá dias para colocar ideias técnicas e táticas em prática.
O Alvinegro, portanto, viverá dias decisivos para o futuro dos respectivos times na temporada 2021. O LANCE! mostra a agenda do clube de General Severiano nesta semana.QUARTA-FEIRA (25/08)Campeonato Carioca sub-20 - QuartasBotafogo x ResendeCEFAT - 15h
SEXTA-FEIRA (27/08)Campeonato Brasileiro Série B - 21ª rodadaBotafogo x CoritibaCouto Pereira - 21hOnde assistir: SporTV e Premiere
DOMINGO (29/08)Campeonato Carioca sub-17Boavista x BotafogoCFZ Recreio - 13h
Campeonato Brasileiro sub-20Fortaleza x BotafogoCT Ribamar Bezerra - 15hTransmissão: Eleven Sports (CBF TV)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados