Jogo decisivo do Brasileiro sub-20 entre Fla e Corinthians será no ES

Flamengo e Corinthians vão jogar a segunda partida da semifinal do sub 20 no ES Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Corinthians e Flamengo iniciaram a disputa das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20 2019, neste domingo, no Parque São Jorge, em São Paulo. O Fla venceu por 2 x 1 o primeiro jogo . E o capítulo final desse mata-mata será no Espírito Santo. A CBF confirmou que o jogo de volta vai acontecer no Kleber Andrade, em Cariacica, no próximo domingo, às 14h. Flamengo tem a vantagem do empate.

O estádio, que está sediando partidas do Mundial Sub-17, recentemente recebeu dois confrontos decisivos entre Fla e Timão. No jogo de volta das finais do Brasileirão Sub-17, o Flamengo venceu por 2 a 1 e sagrou-se campeão.

Depois disso, os times se enfrentaram na partida de ida das semifinais do Brasileiro Feminino. Desta vez, o Timão levou a melhor, derrotou o Rubro-Negro, por 2 a 1, e avançou à decisão.

Os ingressos para o encontro entre Flamengo e Corinthians, pelo Brasileirão Sub-20, já estão à venda na internet e em pontos físicos. Os valores são R$ 30 (inteira) R$ 15 meia.

ESTÁDIO KLEBER ANDRADE

Meia entrada: ESTUDANTE, DOADOR DE SANGUE, PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE CARIACICA, IDOSO acima de 60 anos (obrigatório comprovação na entrada do estádio)

Gratuidade: Criança até 2 anos

Abertura da Bilheteria no Estádio  Dia 16.11  10 às 17 hs e Dia 17.11 às 09 às 15 hs

PONTOS DE VENDA

Lojas Ademar Cunha:

Campo Grande (Cariacica)  Av Expedito Garcia 159 Fone: 3336-5016 (Contato  Patrícia)

Laranjeiras (Serra)  Av Segunda Avenida, 24, Fone: 3366-3611 ( Naiane) (Valberto 3362-0434 ou 99887-5906)

Centro (Vila Velha)  Av Jerônimo Monteiro 1500 Centro de Vila Velha 3289-0900 (Rafael ou Cidnéia)

Loja CASA DO TORCEDOR:

Galeria do Ok Supermercado - Av Reta da Penha -Santa Luzia - Vitoria -