Jogo decisivo do Brasileiro sub-20 entre Fla e Corinthians será no ES

Corinthians e Flamengo iniciaram a disputa das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20 2019, neste domingo, no Parque São Jorge, em São Paulo. O Fla venceu por 2 x 1 o primeiro jogo. E o capítulo final desse mata-mata será no Espírito Santo. A CBF confirmou que o jogo de volta vai acontecer no Kleber Andrade, em Cariacica, no próximo domingo, às 14h. Flamengo tem a vantagem do empate.
O estádio, que está sediando partidas do Mundial Sub-17, recentemente recebeu dois confrontos decisivos entre Fla e Timão. No jogo de volta das finais do Brasileirão Sub-17, o Flamengo venceu por 2 a 1 e sagrou-se campeão.
Depois disso, os times se enfrentaram na partida de ida das semifinais do Brasileiro Feminino. Desta vez, o Timão levou a melhor, derrotou o Rubro-Negro, por 2 a 1, e avançou à decisão.
Os ingressos para o encontro entre Flamengo e Corinthians, pelo Brasileirão Sub-20, já estão à venda na internet e em pontos físicos. Os valores são R$ 30 (inteira) R$ 15 meia.
ESTÁDIO KLEBER ANDRADE
Meia entrada: ESTUDANTE, DOADOR DE SANGUE, PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE CARIACICA, IDOSO acima de 60 anos (obrigatório comprovação na entrada do estádio)
Gratuidade: Criança até 2 anos
Abertura da Bilheteria no Estádio Dia 16.11 10 às 17 hs e Dia 17.11 às 09 às 15 hs
PONTOS DE VENDA
Lojas Ademar Cunha:
Campo Grande (Cariacica) Av Expedito Garcia 159 Fone: 3336-5016 (Contato Patrícia)
Laranjeiras (Serra) Av Segunda Avenida, 24, Fone: 3366-3611 ( Naiane) (Valberto 3362-0434 ou 99887-5906)
Centro (Vila Velha) Av Jerônimo Monteiro 1500 Centro de Vila Velha 3289-0900 (Rafael ou Cidnéia)
Loja CASA DO TORCEDOR:
Galeria do Ok Supermercado - Av Reta da Penha -Santa Luzia - Vitoria -
(Contato: Erica - +55 27 99984-3397)