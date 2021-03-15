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Jogo contra o Deportivo Lara vale ao menos R$ 8 milhões ao Santos

Classificação para a terceira fase da Copa Libertadores garante ao Peixe a premiação da fase de grupos da própria Libertadores ou da Copa Sul-Americana...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 08:00
Crédito: Twitter Santos FC
Em crise financeira, o Santos vê a partida desta terça-feira, diante do Deportivo Lara, pela segunda fase da Copa Libertadores, como fundamental para as receitas do clube na temporada. A classificação garante ao Peixe ao menos R$ 8 milhões em cotas de participação.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaSe passar pelo Deportivo Lara, o Santos garante US$ 550 (cerca de R$ 3 milhões) da terceira fase da Copa Libertadores, além de garantir ao menos mais US$ 900 (cerca de R$ 5 milhões) da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Isso porque o clube eliminado na terceira fase da Copa Libertadores garante vaga na fase de grupos da Sul-Americana, que dá US$ 300 mil (R$ 1,66 milhão) de cota para cada jogo como mandante.
Em caso de classificação, o Santos vai enfrentar na terceira fase da Copa Libertadores o vencedor do confronto entre Universidad de Chile e San Loreno, que empataram em 1 a 1 na partida de ida, no Chile. Se chegar na fase de grupos da Libertadores, o Peixe garante mais US$ 3 milhões (R$ 16,6 milhões). Cada jogo como mandante na fase de grupos da Libertadores vale US$ 1 milhão (R$ 5,55 milhões).Se for eliminado pelo Deportivo Lara, o Santos não terá mais competições continentais na temporada. Restará apenas Paulistão, Brasileiro e Copa do Brasil.
Confira as cotas em jogo nesta terça:
Vaga na terceira fase da Copa Libertadores: US$ 550 (cerca de R$ 3 milhões)
Jogo como mandante na fase de grupos da Copa Libertadores: US$ 1 milhão (total R$ 16,6 milhões)
Jogo como mandante na fase de grupos da Copa Sul-Americana: R$ 300 mil (Total R$ 5 milhões)

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