Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jogo contra o Botafogo marca novo sistema de iluminação da Vila

Com novo sistema, estádio passa a atender as exigências da CBF...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 22:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 22:59
Crédito: Divulgação/Santos F.C.
O Santos inaugurou na noite deste sábado (10), contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão, o novo sistema de iluminação da Vila Belmiro. O clube anunciou o fato como parte da comemoração do aniversário de 109 anos, que será comemorado no próximo dia 14 (quarta-feira).O antigo sistema tinha 198 refletores com lâmpadas de vapor metálico de 1500W, atingindo 1000 lux. No novo, são 203 refletores de LED, atingindo 2500 lux, parâmetro solicitado pela CBF. Com a mudança, a Vila agora atende as exigências do manual de licenciamento de clubes da entidade para os estádios que realizam jogos da Série A do Brasileirão.Segundo o Peixe, o sistema de iluminação de LED proporciona economia de energia, vantagem de reacender instantaneamente em caso de interrupção e maior vida útil da lâmpada em relação a lâmpada de vapor metálico. O presidente do clube, Andres Rueda, comentou sobre o fato.- Era um lançamento para a semana do aniversário dos 109 anos do Santos FC, mas como tivemos esse jogo marcado, decidimos antecipar - explicou o cartola. A partir de segunda-feira, o Peixe deve fazer diversos anúncios ao seu torcedor para comemorar o aniversário do clube, como lançamento de novas camisas, entre outras ações.
Em um passado recente, a Vila Belmiro sofreu com problemas de iluminação. Vários jogos do clube tiveram problemas de queda de energia, fatos que geraram grandes paralisações nas partidas. Com o novo sistema esse fato deve melhorar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados