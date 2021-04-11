Jogo contra o Botafogo marca novo sistema de iluminação da Vila

O Santos inaugurou na noite deste sábado (10), contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão, o novo sistema de iluminação da Vila Belmiro. O clube anunciou o fato como parte da comemoração do aniversário de 109 anos, que será comemorado no próximo dia 14 (quarta-feira).O antigo sistema tinha 198 refletores com lâmpadas de vapor metálico de 1500W, atingindo 1000 lux. No novo, são 203 refletores de LED, atingindo 2500 lux, parâmetro solicitado pela CBF. Com a mudança, a Vila agora atende as exigências do manual de licenciamento de clubes da entidade para os estádios que realizam jogos da Série A do Brasileirão.Segundo o Peixe, o sistema de iluminação de LED proporciona economia de energia, vantagem de reacender instantaneamente em caso de interrupção e maior vida útil da lâmpada em relação a lâmpada de vapor metálico. O presidente do clube, Andres Rueda, comentou sobre o fato.- Era um lançamento para a semana do aniversário dos 109 anos do Santos FC, mas como tivemos esse jogo marcado, decidimos antecipar - explicou o cartola. A partir de segunda-feira, o Peixe deve fazer diversos anúncios ao seu torcedor para comemorar o aniversário do clube, como lançamento de novas camisas, entre outras ações.