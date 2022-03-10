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Jogo com o Olimpia fica entre os 10 maiores maiores públicos pagantes do Fluminense no Nilton Santos

Foram 30.531 ingressos comercializados pelo clube para a partida pela terceira fase da Libertadores que terminou com vitória tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 15:42

Publicado em 10 de Março de 2022 às 15:42

O Fluminense teve uma bonita festa na vitória por 3 a 1 sobre o Olimpia, na noite de quarta-feira, pela terceira fase da Libertadores. E o público pagante de 30.531 torcedores colocou este confronto entre os 10 maiores nesse quesito em jogos do Tricolor no Estádio Nilton Santos. O total de presentes no local foi 31.799 pessoas.O duelo na competição continental é agora o nono colocado no ranking. O estádio, vale lembrar, foi inaugurado em 2007 e palco de grandes momentos para o Flu. O Tricolor foi campeão brasileiro de 2010 e carioca de 2012.
No público total, esse jogo com o Olimpia ainda ficaria atrás de quatro partidas: Fluminense 0 x 2 Cruzeiro pelo Brasileirão 2012 (com 35.167 presentes), Fluminense 1 x 2 Vasco no Brasileirão 2011 (34.132 presentes), Fluminense 2 x 1 Coritiba pelo Brasileirão 2012 (33.975 presentes) e Fluminense 2 x 1 Internacional pela Libertadores 2012 (33.386 presentes).
O Flu tem também o maior público da história do Nilton Santos, no clássico com o Botafogo na inauguração do estádio, na época ainda chamado de Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro de 2007. Foram 43.810 presentes e 40.000 pagantes.Os R$ 1.134.140,00 arrecadados em bilheteria também fizeram o jogo com o Olimpia ser a quarta maior renda do Fluminense no Niltão. Está atrás apenas de Fluminense 1 x 0 Guarani, no Brasileirão 2010 (R$ 2.859.450,00), Fluminense 1 x 1 Boca Juniors, na Libertadores 2012 (R$ 1.628.740,00) e Fluminense 1 x 0 Flamengo, pelo Brasileirão 2012 (R$ 1.149.110,00).
VEJA OS MAIORES PÚBLICOS PAGANTES:
Fluminense 1 × 2 Botafogo – 40.000 pagantes (43.810 presentes) – Brasileirão 2007Fluminense 1 x 0 Guarani – 35.527 pagantes (40.995 presentes) – Brasileirão 2010Fluminense 1 x 2 América-MG – 35.194 pagantes (40.232 presentes) – Brasileirão 2011Fluminense 1 x 0 Flamengo – 32.591 pagantes (38.862 presentes) – Brasileirão 2012Fluminense 0 x 2 Boca Juniors – 31.686 pagantes (36.263 presentes) – Libertadores 2012Fluminense 1 x 1 Boca Juniors – 31.280 pagantes (36.276 presentes) – Libertadores 2012Vasco 1 x 3 Fluminense – 31.276 pagantes (36.374 presentes) – Carioca 2012Fluminense 1 x 1 Goiás – 30.897 pagantes (36.227 presentes) – Brasileirão 2010Fluminense 3 x 1 Olimpia – 30.531 pagantes (31.799 presentes) – Libertadores 2022Fluminense 2 x 2 Grêmio – 30.215 pagantes (35.217 presentes) – Brasileirão 2012
Crédito: TorcidafezfestaaolongodavitóriadoFluminensesobreoOlímpia(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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