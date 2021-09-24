'Jogo-chave', ressalta Thiago sobre partida contra o CSA, vital para manter chances de acesso

O duelo deste domingo, 26 de setembro, às 16h, contra o CSA, no Independência, com a presença da torcida, pela 26ª rodada da Série B, será mais um jogo decisivo para a Raposa. A equipe azul está com 31 pontos ganhos, ocupando a 13ª posição da tabela e precisa derrotar os alagoanos para manter as chances de acesso à Série A. Esta é a mesma opinião do atacante Thiago, que deve ser titular mais uma vez. Para o jogador da Raposa, a partida é “chave” nas pretensões do clube mineiro na segunda divisão. Faltam 13 rodadas e o Cruzeiro precisa vencer pelo menos 10 jogos para chegar ao G4 da competição, local da tabela que a Raposa nunca frequentou desde que iniciou sua saga no Brasileirão da Segunda Divisão, em 2020. Confira o que Thiago disse sobre o jogo com o CSA e sua posição dentro de campo. Thiago precisa, junto com os colegas de time, iniciar uma sequência de vitórias para ainda manter a Raposa com chance de acesso-(Bruno Haddad/Cruzeiro)