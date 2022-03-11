Jogo aéreo, parte mental e 'General' na França: como joga Philipe Sampaio, novo zagueiro do Botafogo

A chegada de Philipe Sampaio no Botafogo já é histórica independentemente do que aconteça. O zagueiro é o primeiro reforço do Alvinegro após a aquisição de 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) por John Textor. Mas é claro que o brasileiro de 27 anos chega com a intenção de somar dentro de campo.+ Philipe Sampaio afirma que projeto foi fundamental pela escolha do Botafogo: 'Coisa que me fascina'

Será a primeira experiência do defensor na categoria profissional em solos tupiniquins. Com passagem pela base do Santos, foi negociado com o Boavista-POR ainda jovem. Fez a carreira inteira praticamente na Terrinha, tendo passagens por Polônia e França, onde estava por último, defendendo as cores do Guingamp, na segunda divisão.

Fora do radar de grande parte do torcedor brasileiro, Philipe Sampaio é um zagueiro que se destaca pelo jogo aéreo. É um defensor que se sobressai nos duelos pelo alto e tem o posicionamento nessas questões. Exemplo disso é que teve médias de 3,5 cortes por jogo no Campeonato Francês na temporada - dados do "SofaScore".

– Minhas características são de um jogador agressivo, que tenta se posicionar sempre bem, é um dos pontos fortes da Europa, o trabalho tático. Vai ser um passo de cada vez, mas vou fazer de tudo para suprir as expectativas - afirmou Philipe, na apresentação pelo Botafogo.

Por outro lado, Sampaio não é dos zagueiros mais móveis. A velocidade talvez seja uma das principais dificuldades do defensor, que não tem preferência por atuar em linhas mais altas. Por isso, tem o senso de posicionamento como uma forma de tentar se sobressair diante dos atacantes.

Philipe soma 1.6 interceptação e 1 desarme por jogo pelo Guingamp na atual temporada, além de ter 67% de sucesso nas disputas de bola e 72% de aproveitamento nos duelos aéreos feitos. GENERAL NA FRANÇASampaio ficou conhecido como "General" pela torcida do Guingamp. O apelido surgiu quando ele marcou um gol contra o Valenciennes, no ano passado, e foi comemorar com os torcedores imitando o gesto, colocando a mão na testa.

Sampaio era o capitão do Guingamp e também é marcado pela liderança e calma dentro de campo. Mesmo atuando em uma faixa agitada do campo, não se leva pelos nervos e tenta guiar os companheiros dentro das quatro linhas. O lado 'mental' do brasileiro é uma das qualidades que ele carrega.

– O apelido foi pegando pouco a pouco, foi consequência. Ficamos 700 minutos sem tomar gol, uma marca histórica. Pelo meu estilo de jogo de comandar, falar... Teve um jogo que eu fiz gol e comemorei daquela forma e aí o apelido pegou, as pessoas começaram a me chamar assim. Agora é uma nova história, quero me concentrar a fazer as coisas aqui para depois ter esse rótulo. Gosto disso, mas agora é um novo capítulo - completou o jogador.