Jogaria no rival ou não? Marcos responde (de novo e de verdade!)

- Na verdade foi o seguinte, até me surpreendi com a polêmica. Lá no Instagram, falo um monte de besteira, a única coisa que me arrependi de verdade foi ter generalizado, dizendo que a torcida toda do Palmeiras tinha virado Zé Ruela – iniciou o ‘Santo’.E MAIS:Luxa relembra título de 93 e faz promessa ao torcedor palmeirenseEm dia comemorativo, Palmeiras parabeniza eterno Oberdan CattaniPalmeiras relembra conquista em cima do Corinthians em 93Paulista-93: Sérgio lembra título que o faz ser reconhecido até de máscara- A gente tem vários ídolos que jogaram em um monte de times e não deixam de ser ídolo por causa disso. Se preocupem menos com o que eu falo e mais com o que eu fiz. Tive a oportunidade de jogar (no Corinthians) e não quis. Para mim ainda vale mais o que eu faço do que eu falo, então para mim está tranquilo. Falei ali na hora da raiva, mas quando tive oportunidade eu não fiz. Fiquem tranquilos, pessoal, porque o dia que os caras chegaram com o cascalho (dinheiro), eu não quis e não faria hoje também. Aqui é Palmeiras, tá louco?