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Jogaria no rival ou não? Marcos responde (de novo e de verdade!)

Ex-goleiro do Palmeiras foi direto em live realizada nesta sexta-feira na presença de outros ex-jogadores, Galeano, Júnior e Sérgio, e ainda mandou recado aos 'haters'...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 23:01

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 23:01

Crédito: Divulgação
Algumas semanas atrás, o ex-goleiro Marcos entrou em uma polêmica no Instagram com torcedores do Palmeiras, porque afirmou que, na atualidade, talvez jogasse no maior rival, o Corinthians. Em live realizada na noite desta sexta na TV Palmeiras, com a presença de Galeano, Sérgio e Júnior, ele pediu desculpas aos torcedores e respondeu a pergunta novamente.
- Na verdade foi o seguinte, até me surpreendi com a polêmica. Lá no Instagram, falo um monte de besteira, a única coisa que me arrependi de verdade foi ter generalizado, dizendo que a torcida toda do Palmeiras tinha virado Zé Ruela – iniciou o ‘Santo’.E MAIS:Luxa relembra título de 93 e faz promessa ao torcedor palmeirenseEm dia comemorativo, Palmeiras parabeniza eterno Oberdan CattaniPalmeiras relembra conquista em cima do Corinthians em 93Paulista-93: Sérgio lembra título que o faz ser reconhecido até de máscara- A gente tem vários ídolos que jogaram em um monte de times e não deixam de ser ídolo por causa disso. Se preocupem menos com o que eu falo e mais com o que eu fiz. Tive a oportunidade de jogar (no Corinthians) e não quis. Para mim ainda vale mais o que eu faço do que eu falo, então para mim está tranquilo. Falei ali na hora da raiva, mas quando tive oportunidade eu não fiz. Fiquem tranquilos, pessoal, porque o dia que os caras chegaram com o cascalho (dinheiro), eu não quis e não faria hoje também. Aqui é Palmeiras, tá louco?
Para finalizar, o goleiro mandou, na lata, um recado para aqueles que duvidaram de sua capacidade como goleiro e também de seu amor pelo clube.
- Hoje em dia no Instagram a gente fala o que quiser, é liberdade de expressão. Para esses que me questionam, o dia que chegar e for campeão do mundo com a Seleção Brasileira e jogar uma Série B e resolver ficar, aí vocês podem me questionar, senão, não dou nem trela – finalizou. E MAIS:

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