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'Jogamos mal, sabemos disso', diz Luan Peres após derrota do Santos

Zagueiro reconhece desempenho ruim da equipe no revés por 3 a 1 para o Fluminense, no Maracanã. Peixe perdeu a oportunidade de entrar no G4 do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 18:36

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 18:36

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Luan Peres admitiu que o Santos não foi bem na derrota por 3 a 1 para o Fluminense, neste domingo (25), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã.
– Foi uma partida em que a gente não conseguiu encaixar, tanto no primeiro, quanto no segundo tempo. Jogamos mal, a gente sabe disso, todo mundo tem consciência – disse o defensor em entrevista à TV Globo ao fim da partida.
O jogador iniciou o confronto atuando como lateral-esquerdo, em um sistema com três zagueiros de ofício, mas voltou para a sua posição de origem na etapa final. Além de Luan, Laércio e Lucas Veríssimo também iniciaram como titular.
– A gente teve um ou dois treinos para adaptação para esse esquema de três zagueiros, eu como lateral, continuando com um 4-4-2, 4-3-3, mas eu como lateral-esquerdo. O time não fluiu, não deu certo, veio a alteração no segundo tempo com o esquema normal, como a gente vinha jogando, continuou não dando certo – acrescentou.
A derrota fez com que o Peixe desperdiçasse a oportunidade de terminar a rodada entre os quatro primeiros do Brasileirão, posição que passou a ser ocupada pelo Flu. Agora, o Santos “troca a chave” para a Copa do Brasil. Na próxima quarta, às 16h, a equipe encara o Ceará, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final.

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