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futebol

Jogadores pedem renovação de Dodi no Fluminense após golaço

Jogador está em conversas com o Tricolor, já que o vínculo atual é válido apenas até dezembro deste ano; Nino e Yago fazem campanha...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 14:00
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Os jogadores do Fluminense iniciaram uma espécie de campanha nas redes sociais pela renovação de Dodi. O volante tem sido um dos jogadores mais importantes do time nas últimas partidas, mas tem contrato apenas até o final deste ano. Autor de um golaço na vitória por 2 a 1 contra o Vasco, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, ele está em conversas para ampliar o vínculo.
Além dos torcedores, que fazem a pressão e pedem para o Flu acertar o novo contrato, os jogadores comentaram na foto de Dodi aderindo à campanha. Nino pediu "renovaaaa!", enquanto Yago Felipe disse "pode assinar aí a renovação". Os dois ainda brincaram cobrando um churrasco pago pelo volante, já que, após o clássico, Odair Hellmann revelou uma aposta com Dodi e que precisaria pagar mil reais ao atleta.
Dodi já pode assinar pré-contrato com outro clube, já que o vínculo atual vai apenas até dezembro deste ano. O jogador e a diretoria estão em conversas e o clube já fez uma nova proposta após ter a primeira recusada.
No Fluminense desde 2018, Dodi vinha sendo pouco utilizado até pouco depois do retorno do futebol. Depois que assumiu a titularidade, não saiu mais da equipe de Odair. Em 2020, são 17 partidas oficiais e um gol.

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