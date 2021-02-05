Jogadores formados em Xerém são responsáveis por mais de 50% dos gols do Fluminense na temporada

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Depois de Martinelli, foi a vez de mais um garoto formado em Xerém decidir uma partida a favor do Fluminense. Contra o Bahia, Luiz Henrique marcou pela segunda vez pelo profissional e garantiu a vitória por 1 a 0 na Arena Fonte Nova. Além de ajudar o time a ficar mais perto do sonho da Libertadores, o bom resultado também reforça a importância dos atletas das categorias de base o Flu. Jogadores formados no clube são responsáveis por 58,9% dos gols marcados na temporada.

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O Flu chegou aos 90 gols marcados depois desta 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destes, 34 foram feitos por atletas com passagem por Xerém, divididos em Evanilson (9), Marcos Paulo (8), Wellington Silva (6), Caio Paulista (3), Digão (2), Martinelli (2), Luiz Henrique (2), Gabriel Capixaba (1) e John Kennedy (1).

Já nas assistências, são 50 no total e 19 de crias da base. Marcos Paulo (7), Miguel (3), Igor Julião (3), Wellington Silva (2), Matheus Alessandro (1), Marcos Felipe (1), Caio Paulista (1) e Luiz Henrique (1) deram os passes para os companheiros balançarem a rede.

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Dentre os gols marcados, 18 deles foram decisivos para o resultado final, seja de empate ou vitória a favor do Fluminense. Outros 12 apenas confirmaram os três pontos para o Tricolor, enquanto quatro gols diminuíram o placar final em uma derrota.

Além dos gols, os "Moleques de Xerém" vem sendo importantes também taticamente dentro do modelo de jogo de Marcão e, anteriormente, de Odair. São 23 atletas da base utilizados ao longo desta temporada, sendo Marcos Felipe, Calegari, Martinelli e Luiz Henrique titulares atualmente.