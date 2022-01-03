Jogadores fora dos planos, outros lesionados, outros com covid-19: confira o novo elenco do Vasco

O primeiro dia de trabalhos do Vasco no CT Moacyr Barbosa, em 2022, teve definições. A pré-temporada que terá início vai contar, inicialmente, com apenas 19 jogadores sob as ordens do técnico Zé Ricardo. Isso porque há jogadores lesionados, outros com Covid-19 e outros com futuro definido para longe de São Januário.Confira a nota publicada pelo site oficial do Vasco:

De olho nos desafios da temporada 2022, o elenco do Vasco da Gama se reapresentou na manhã desta segunda-feira (03/01) no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. Nos primeiros dois dias de trabalho, os jogadores serão divididos em grupos e passarão por avaliações clínicas, físicas e fisiológicas.

Liderada pelo treinador Zé Ricardo, que em sua última passagem colocou o Gigante da Colina na Conmebol Libertadores, a comissão técnica cruzmaltina convocou 23 atletas para esse início de pré-temporada. Confira a lista de jogadores relacionados:

Alexander - GoleiroAnderson Conceição- ZagueiroBruno Gomes - Meio-campoCangá - Zagueiro*Edimar - Lateral-esquerdoFintelman - GoleiroGabriel Pec - AtacanteHedhe Halls - GoleiroIsaque - Meio-CampoJhon Sánchez - AtacanteJuninho - Meio-campoLaranjeira - Meio-campoLéo Matos - Lateral-direitoLucão - GoleiroMatheus Nunes (MT) - Meio-campoMatías Galarza - Meio-campo**Martín Sarrafiore- Meio-campo***Nenê - Meio-campoRiquelme - Lateral-esquerdoThiago Rodrigues - GoleiroUlisses - ZagueiroWeverton - Meio-campo****Yuri Lara - Meio-campo

*Cangá testou positivo para Covid-19 e cumpre quarentena no Equador. O defensor se juntará ao grupo em Pinheiral;

**Matías Galarza testou positivo para Covid-19 e cumpre quarentena no Paraguai. O meio-campista se juntará ao grupo em Pinheiral;

***Martín Sarrafiore vem se recuperando bem da cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo. O argentino atualmente cumpre rotina de exercícios de força muscular na academia e já consegue andar sem limitações;

****Weverton vem se recuperando bem de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O meio-campo atualmente cumpre rotina de exercícios de força muscular na academia e já consegue andar sem limitações;

Comunicado 1: O atacante Tiago Reis não está no planejamento da comissão técnica para a temporada de 2022. O Departamento de Futebol vem negociando um novo empréstimo para o atleta;

Comunicado 2: O lateral Cayo Tenório não está no planejamento da comissão técnica para a temporada 2022. O Departamento de Futebol vem negociando um empréstimo para o atleta;

Comunicado 3: O meio-campo Lucas Santos não está no planejamento da comissão técnica para a temporada de 2022. O Departamento de Futebol vem negociando uma rescisão de contrato com o atleta;

Comunicado 4: O zagueiro Miranda continua afastado das atividades por seguir suspenso de forma preventiva pela CONMEBOL. O Clube fez uma proposta para extensão do vínculo contratual, como foi prometido no ano passado, porém ainda aguarda uma resposta do atleta;

Comunicado 5: O meio-campo Caio Lopes e o atacante João Pedro não farão parte do elenco na temporada de 2022. Os atletas possuem vínculo com o Cruzmaltino até o final do mês de janeiro, porém não terão o contrato renovado e por isso foram liberados da reapresentação desta segunda-feira (03/01);

Comunicado 6: O goleiro Vanderlei e o zagueiro Leandro Castan não estão no planejamento da comissão técnica para a temporada de 2022. Os atletas treinarão em horário alternativo a partir da próxima quarta-feira (12) no CT Moacyr Barbosa;

Comunicado 7: O atacante Daniel Amorim não teve seu contrato renovado para a temporada de 2022. O Vasco agradece todo empenho e comprometimento do atleta, que marcou quatro gols em 22 jogos disputados no ano passado.