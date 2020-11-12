Jogadores do Sub-23 do Fluminense testam positivo para Covid-19

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O meia Denilson e o atacante Christian, do Sub-23 do Fluminense, testaram positivo para a Covid-19. Com isso, os dois estão automaticamente fora da partida contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O jogo será às 15h30, em São Luís, Maranhão.

O Flu é o segundo colocado no Grupo B da competição, com oito pontos. Em seis jogos, a equipe teve duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Christian foi titular em quatro destas partidas e entrou no segundo tempo em duas. Já Denilson participou de três confrontos como titular e saiu do banco em dois.