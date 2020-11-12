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Jogadores do Sub-23 do Fluminense testam positivo para Covid-19

Meia Denilson e atacante Christian ficam fora do time no jogo contra o Sampaio Corrêa, pelo Brasileiro de Aspirantes, nesta quinta-feira...

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 14:19

LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 14:19
Crédito: Divulgação
O meia Denilson e o atacante Christian, do Sub-23 do Fluminense, testaram positivo para a Covid-19. Com isso, os dois estão automaticamente fora da partida contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O jogo será às 15h30, em São Luís, Maranhão.
O Flu é o segundo colocado no Grupo B da competição, com oito pontos. Em seis jogos, a equipe teve duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Christian foi titular em quatro destas partidas e entrou no segundo tempo em duas. Já Denilson participou de três confrontos como titular e saiu do banco em dois.
No elenco principal, o Flu também tem um caso de Covid-19, do meio-campista Yago Felipe. Ele está assintomático e deve retornar aos treinamentos na quarta-feira.

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