Jogadores do Santos adequam-se a túnel de biodescontaminação

Na última sexta-feira, o CT Rei Pelé ganhou uma novidade. Logo na entrada foi instalada a “Estação de Biodescontaminação”, forma como foi batizado o túnel de descontaminação utilizado como estratégia de prevenção contra o novo coronavírus.(Foto: Ivan Srtori/Santos FC)A instalação do equipamento não está prevista no protocolo entregue pela Federação Paulista de Futebol, com a aval do governo do Estado de São Paulo, aos clubes, contudo, após uma série de avaliações feitas pelo Departamento Médico santista e o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, do Guarujá, que forneceu em uma espécie de consultoria ao Peixe para essa retomada, o Alvinegro Praiano optou pela aquisição da cabine.
Além disso, o Santos também instalou uma série de displays contendo sabonete líquido e álcool em gel nas dependências do CT.E MAIS:Longuine completa dois meses recuperando-se de lesão no SantosPossível saída de Jean Mota mostra que base será fundamentalSantos simula patrocínio máster na camisa e foto vaza; entendaJesualdo Ferreira pede 'igualdade' e se preocupa com lesões no retorno E MAIS: