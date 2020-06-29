Jogadores do Santos adequam-se a túnel de biodescontaminação

Na última sexta-feira, o CT Rei Pelé ganhou uma novidade. Logo na entrada foi instalada a “Estação de Biodescontaminação”, forma como foi batizado o túnel de descontaminação utilizado como estratégia de prevenção contra o novo coronavírus.(Foto: Ivan Srtori/Santos FC)A instalação do equipamento não está prevista no protocolo entregue pela Federação Paulista de Futebol, com a aval do governo do Estado de São Paulo, aos clubes, contudo, após uma série de avaliações feitas pelo Departamento Médico santista e o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, do Guarujá, que forneceu em uma espécie de consultoria ao Peixe para essa retomada, o Alvinegro Praiano optou pela aquisição da cabine.