Jogadores do Palmeiras no Brasil devem ir ao Mundial em jato particular da presidente

O goleiro Mateus, o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez e o ponta Gabriel Veron - esses dois últimos se testarem negativo para Covid-19 na manhã desta sexta-feira (4) - serão os convidados de honra da presidente Leila Pereira em seu jato particular para irem até Abu Dhabi integrarem o elenco do Palmeiras para o Mundial de Clubes.Segundo conselheiros apoiadores de Leila, essa foi a melhor solução de logística encontrada em reunião entre a cúpula do clube e o departamento de futebol para, pelo menos, levar Mateus para participar dos trabalhos nos Emirados Árabes Unidos. A presidente teria colocado o avião à disposição tão logo soluções começaram a ser debatidas.

Segundo o LANCE! apurou, o próprio técnico Abel Ferreira pediu que Mateus integrasse o elenco que já treina no país árabe, após o terceiro reserva do setor, Vinícius, ser diagnosticado com Covid-19 na quinta-feira (4). O jovem goleiro foi titular na campanha do inédito título da Copa São Paulo de juniores, assim como Vanderlan e Giovani, que viajaram com o grupo por conta dos desfalques trazidos pela contaminação de Piquerez e Veron, que ficaram no Brasil.

Vinícius continuou em isolamento no hotel onde o Verdão está hospedado. O camisa 1 realizou o teste de contraprova e o clube aguarda o resultado. Em caso de falso positivo e ele seja diagnosticado negativo, voltará a realizar um teste para atestar o resultado e poder voltar a treinar com os companheiros.

Mas, em reunião, a própria mandatária alviverde concordou que o clube precisa se antever e garantir a presença de uma opção a mais para as metas. Isso porque o regulamento do Mundial prevê que dos 23 atletas inscritos, três obrigatoriamente precisam ser goleiros.

O Palmeiras tem até domingo (6) para definir a lista de inscritos. Piquerez é considerado titular absoluto de Abel. Veron é uma das principais opções para o segundo tempo das partidas. Ambos realizarão logo pela manhã novos testes, já que cumpriram os cinco dias de isolamento exigidos. Se negativos, viajam com Leila até o fim da tarde e poderiam já estar à disposição para jogarem na terça-feira (8), quando o clube estreia na competição diante do vencedor do duelo entre Al-Ahly, do Egito, e Monterrey, do México.

Conselheiros contaram ao L! que a mandatária alviverde cortou convidados da lista de quem viajaria com ela em seu jato particular. A avaliação geral no clube é a de que a viagem com a presidente seria mais rápida e menos desgastante que em um voo de carreira, onde os atletas ainda correriam riscos com a Covid-19 diante de possível assédio de torcedores. Além disso, a própria Leila teria feito a promessa de que levaria os atletas a Abel.

O Palmeiras não confirma o plano oficialmente e não revela detalhes. Mas a reportagem apurou que junto de Leila já estariam no jato membros do estafe do clube que por limitação de passageiros justamente por precaução à Covid-19 não puderam embarcar com o elenco na quarta-feira (2).