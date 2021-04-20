Jogadores do Liverpool se posicionam contra a Superliga: 'Não gostamos e não queremos'

Após muita pressão por parte dos torcedores, jogadores do Liverpool se posicionaram contra a Superliga Europeias nas redes sociais. Nomes como o goleiro Alisson, o lateral-direito Alexander-Arnold, e os meio-campistas Thiago e Henderson publicaram um comunicado dizendo que não aceitam o torneio.

+ Veja a tabela da Premier League- Nós não gostamos e não queremos que aconteça. Esta é a nossa posição coletiva. Nosso compromisso com este clube de futebol e com seus torcedores é absoluto e incondicional - dizia a nota, finalizada com "You'll Never Walk Alone" ("Você nunca vai andar sozinho", em inglês), tradicional lema dos Reds. + Proibição pela Superliga pode tirar nomes da Seleção Brasileira; veja como a convocação poderia ficar