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Jogadores do Liverpool se posicionam contra a Superliga: 'Não gostamos e não queremos'

Através das redes sociais, nomes como Alisson, Henderson e Thiago usam frase dita por Milner após empate do Liverpool contra o Leeds, na segunda-feira, para criticar torneio...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 18:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 18:01
Crédito: MICHAEL REGAN / POOL / AFP
Após muita pressão por parte dos torcedores, jogadores do Liverpool se posicionaram contra a Superliga Europeias nas redes sociais. Nomes como o goleiro Alisson, o lateral-direito Alexander-Arnold, e os meio-campistas Thiago e Henderson publicaram um comunicado dizendo que não aceitam o torneio.
+ Veja a tabela da Premier League- Nós não gostamos e não queremos que aconteça. Esta é a nossa posição coletiva. Nosso compromisso com este clube de futebol e com seus torcedores é absoluto e incondicional - dizia a nota, finalizada com "You'll Never Walk Alone" ("Você nunca vai andar sozinho", em inglês), tradicional lema dos Reds. + Proibição pela Superliga pode tirar nomes da Seleção Brasileira; veja como a convocação poderia ficar
A primeira frase do comunicado é uma citação do que disse James Milner após o empate do Liverpool contra o Leeds, na última segunda-feira.

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