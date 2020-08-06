Jogadores do Flu se despedem de Gilberto, que viaja a Portugal nesta quinta

Crédito: Divulgação/Fluminense

O lateral-direito Gilberto está a caminho do Benfica (POR). Nesta quinta-feira, o jogador viaja para Portugal, onde chegará sexta de manhã, no horário local, e passará por exames médicos. Caso seja aprovado, o jogador assinará um contrato de cinco anos. Desde que a notícia saiu, alguns companheiros dele no Fluminense já começaram a se despedir do amigo.

O jovem meia Miguel chegou a apagar a publicação, já que o Fluminense ainda não confirmou oficialmente a informação. Ele escreveu "Tmj sempre paizão, obrigado por tudo, na torcida". Os atacantes Matheus Alessandro e Caio Paulista também se manifestaram. O primeiro desejou "sucesso irmão, Deus te abençoe" e o segundo afirmou "estar na torcida sempre".

O Benfica aceitou a contraproposta do Fluminense e pagará 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões) pelo lateral de 27 anos. Como tem direito a 50% dos direitos econômicos do atleta, o Flu receberá quase de R$ 9,5 milhões.

Gilberto já estava no radar de Jorge Jesus desde as finais do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O Mister já havia indicado o nome dele ao clube rubro-negro e manteve o interesse após fechar com os Encarnados.