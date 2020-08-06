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Jogadores do Flu se despedem de Gilberto, que viaja a Portugal nesta quinta

Jogador foi pedido de Jorge Jesus e passará por exames. Caso seja aprovado, assina com o clube português por cinco anos...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 14:31

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 14:31

Crédito: Divulgação/Fluminense
O lateral-direito Gilberto está a caminho do Benfica (POR). Nesta quinta-feira, o jogador viaja para Portugal, onde chegará sexta de manhã, no horário local, e passará por exames médicos. Caso seja aprovado, o jogador assinará um contrato de cinco anos. Desde que a notícia saiu, alguns companheiros dele no Fluminense já começaram a se despedir do amigo.
O jovem meia Miguel chegou a apagar a publicação, já que o Fluminense ainda não confirmou oficialmente a informação. Ele escreveu "Tmj sempre paizão, obrigado por tudo, na torcida". Os atacantes Matheus Alessandro e Caio Paulista também se manifestaram. O primeiro desejou "sucesso irmão, Deus te abençoe" e o segundo afirmou "estar na torcida sempre".
O Benfica aceitou a contraproposta do Fluminense e pagará 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões) pelo lateral de 27 anos. Como tem direito a 50% dos direitos econômicos do atleta, o Flu receberá quase de R$ 9,5 milhões.
Gilberto já estava no radar de Jorge Jesus desde as finais do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O Mister já havia indicado o nome dele ao clube rubro-negro e manteve o interesse após fechar com os Encarnados.
No Flu desde 2018, Gilberto tem 101 partidas e 11 gols. Ele viveu altos e baixos com a camisa tricolor, mas definia o clube como sua “casa”. O lateral é criado pelo Botafogo e passou também pelo Vasco antes de chegar às Laranjeiras. Em dezembro de 2019, o Fluminense adquiriu 50% dos direitos econômicos de Gilberto junto à Fiorentina, da Itália. O clube desembolsou pouco mais de 80 mil euros (cerca de R$ 360 mil).

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