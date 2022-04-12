Jogadores do Flamengo se despedem de Renê, reforço do Internacional: 'Referência de profissionalismo'

Após Renê ter a saída oficializada para o Internacional, nesta segunda, alguns jogadores do atual elenco do Flamengo se manifestaram a respeito do lateral-esquerdo, destacando o profissionalismo e o caráter do jogador de 29 anos. O zagueiro Rodrigo Caio, o atacante Marinho e o meia Diego foram três deles.- Irmão, foram várias vezes que jogamos contra! Tive o prazer e a honra de ter você como companheiro e ver o cara incrível que você é, desejo tudo de melhor para você, meu irmão - relatou Marinho.

- Renezinho, que prazer imenso conviver com você. Além de um grande jogador, uma referência de caráter e profissionalismo. Que Deus abençoe sua nova jornada, tenho certeza que também será de muito sucesso. Forte abraço, meu amigo - publicou Rodrigo Caio.

- Sua história foi escrita e está aí para ser admirada e respeitada! Isso é incontestável. Mas o que mais fica marcado, na minha opinião, é o seu caráter digno de um verdadeiro vencedor! Dentro ou fora de campo vc foi correto, incansável, e sua lealdade sempre será referência para todos nós! Obrigado por tanto, Pirica! Você vai fazer uma falta danada, meu amigo! Te amo - escreveu Diego.