Jogadores do Flamengo são vacinados contra Covid-19 após parceria com o Governo do Rio

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Após a vitória e classificação às semifinais da Libertadores, no desembarque da delegação nesta quinta-feira, jogadores do Flamengo e alguns funcionários do clube se vacinaram contra a Covid-19, após mutirão em conjunto ao Governo do Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). A Secretaria Estadual de Saúde recebeu a solicitação do Flamengo, que chegou a enviar um ofício ao órgão, nos últimos dias, solicitando as vacinas para aqueles que já deveriam ter sido vacinados e que não haviam conseguido, devido a constantes viagens, após o Rio ter atingido a faixa etária de 18 anos para vacinação. A informação inicial é do canal "Flazoeiro".

Através de solicitação à Conmebol, em remessa enviada à CBF, o Flamengo não tinha obtido êxito, portanto optou pelo acesso via Governo do Rio.

No momento, há dois atletas do clube infectados com o novo coronavírus: Gustavo Henrique e Thiago Maia, que estão sem sintomas e se recuperam em casa, de quarentena.

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